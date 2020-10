Sophie Marceau : Rares confidences sur sa fille Juliette, "très garçon" et taquine...

"Dreams are my reality, The only kind of real fantasy...". Nul doute que les téléspectateurs vont chanter devant leur écran de télévision ce 27 octobre avec la rediffusion de La Boum, réalisé par Claude Pinoteau et sorti... il y a déjà quarante ans ! La jeune star en devenir de l'époque, Sophie Marceau, est évidemment aujourd'hui devenue une adulte qui veille désormais sur d'autres jeunes, les siens. Notamment sa fille, Juliette.

Sophie Marceau a deux enfants : Vincent (né le 24 juillet 1995) de sa longue histoire d'amour avec le réalisateur Andrzej Żuławski, et Juliette (née le 13 juin 2002) de sa romance avec le producteur Jim Lemley. Si elle est très fière d'eux, elle n'est pas du genre mère étouffante, même avec sa petite dernière, majeure depuis peu. L'école, les devoirs ? Pas pour elle... "Ah non, je ne l'aide pas. J'ai lâché mes deux enfants. Je leur ai dit : 'Ecoutez, ce ne sera pas moi qui vous aiderai à faire vos devoirs.' Ce à quoi ils ont répondu : 'Ouf !' D'abord, j'oublie qu'il y en a. Je n'y pense même pas, même si je mets des pense-bêtes partout. En revanche, j'ai une véritable autodiscipline, je suis sérieuse", avait-elle confié à Version Femina, en 2016.

Son rôle de mère, Sophie Marceau l'avait une nouvelle fois décrit, dans les pages du magazine ELLE en 2017. "C'est tout le problème d'être parent : on a envie de les protéger tout en sachant que les douleurs et les doutes sont nécessaires pour grandir. L'important, c'est qu'on soit là et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous", disait-elle alors. Des propos qui allaient résonner quelques mois plus tard, lorsque son fils - qui a fait des études théâtre et s'est installé aux Etats-Unis - était brièvement interné après un pétage de plombs.

A l'inverse, la star semble avoir moins de problèmes avec sa fille Juliette, volontairement discrète. Une enfant dont elle disait dans Paris Match qu'elle lui ressemblait petite puis qu'elle avait finalement décrite comme "très garçon, très Tomboy" auprès de Marie Claire. Sophie Marceau, qui se plaignait de ne pas assez voir son fils, doit aussi se préparer à voir sa fille quitter le nid. Et cela risque bien de lui porter un nouveau coup comme lorsque Vincent s'en était allé. "On m'a quand même enlevé la vésicule biliaire six mois après son départ... Ma fille m'a dit : 'Quand je partirai, on t'enlèvera quel organe ?'", avait ajouté l'actrice auprès du magazine. Discrète mais drôle Juliette...