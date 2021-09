Sophie Marceau, maman de Juliette et Vincent : rares confidences sur ses enfants

Figure emblématique du cinéma français, Sophie Marceau est avant-tout une mère très attentionnée aux besoins de ses enfants. Lors d'une interview accordée à Version Femina, en kiosque lundi 6 septembre 2021, l'actrice et réalisatrice de 54 ans s'est confiée sur les choix de carrière de ses enfants.

D'abord interrogée sur sa carrière, Sophie Marceau a partagé tout son enthousiasme d'être revenue sur les plateaux de tournage. À l'affiche du film Tout s'est bien passé, de François Ozon, la mère de famille s'est ensuite exprimée sur la voie artistique qu'à choisi de suivre son fils, Vincent Żuławski. Et à en croire ses propos, l'actrice reste indifférente au choix de son enfant (né de son union avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski) de se vouloir se faire un nom dans le septième art. Elle soutiendra son fils de 26 ans peu importe sa perspective d'avenir. "D'autant qu'aujoud'hui, on peut avoir plusieurs vies, plusieurs métiers, et j'ignore ce que l'avenir lui réserve, a-t-elle lâché, mon fils et ma fille feront ce qu'ils veulent, tant qu'ils le font !" Et de poursuivre, sur les conseils qu'elle apporte à ses deux enfants : "Le génie ne fait pas tout. Je dis toujours à mes enfants d'essayer, que c'est le plus important et que l'échec est surmontable." Un conseil très utile, à la fois encourageant et réaliste.

Devenu acteur et écrivain, le jeune homme de 26 ans a décidé de suivre les pas de ses parents en embrassant une carrière au cinéma. Un choix que sa demi-soeur Juliette Lemley, 19 ans (née de sa romance avec le réalisateur américain Jim Lemley), n'a pas partagé puisqu'elle reste très discrète.

Et au sujet de son rôle de mère, Sophie Marceau l'avait abordé dans les pages du magazine ELLE en 2017. "C'est tout le problème d'être parent : on a envie de les protéger tout en sachant que les douleurs et les doutes sont nécessaires pour grandir. L'important, c'est qu'on soit là et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous", avait-elle expliqué. Un soutien indéfectible qu'elle essaye à tout prix d'apporter à ses enfants.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Sophie Marceau dans les pages de Version Femina, en kiosque le 6 septembre 2021.