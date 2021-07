Sophie Marceau a frôlé la mort sur son dernier tournage : "J'ai cru que j'allais crever"

Quand on parle des "risques du métier", on ne pense pas forcément à la mort. Et pourtant ! En se prêtant au jeu des scénarios les plus fous, les comédiens risquent parfois très gros. Sophie Marceau, par exemple, a frôlé le pire à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. C'est ce qu'elle a assuré dans une interview spéciale secrets de tournage accordée à Konbini, partagée le 17 juillet 2021, alors qu'elle évoquait son récent rôle dans Tout s'est bien passé de François Ozon - adapté du roman du même titre d'Emmanuèle Bernheim.

"Tout le temps vous avez des accidents, explique la comédienne de 54 ans. Même sur le film de François Ozon j'ai failli me noyer quoi, pourtant la scène dure deux secondes ! C'était mal foutu, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai avalé deux litres d'essence, j'ai cru que j'allais crever. Il y a des chutes à cheval, il y a des cascades, évidemment, où on se reçoit mal. J'ai eu plein plein d'accidents, mais je pense qu'on est quand même protégé par des petits anges parce qu'un acteur qui a un accident, ça veut dire que le tournage s'arrête en gros. On ne peut pas le remplacer."