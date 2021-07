Sophie Marceau à Cannes : stylée en look casual sur la Croisette

En tenue de soirée comme en tenue de ville, c'est elle la reine du Festival de Cannes. Alors qu'elle a fait sensation sur le tapis rouge du Palais des Festivals le mercredi 8 juillet 2021, jour de la projection du film Tout s'est bien passé, Sophie Marceau a opté ce jeudi pour une tenue d'une simplicité déconcertante. Maintenant que tout le monde a découvert le nouveau projet de François Ozon, la comédienne s'est prêtée au jeu du photocall aux côtés de ses petits camarades. Habillée en Céline, l'héroïne du long-métrage a pris la pose, un large sourire au visage, auprès d'André Dussollier, de Géraldine Pailhas et du réalisateur qui les a réuni.

Sophie Marceau a toujours été une figure immanquable du Festival de Cannes. Elle enchaîne les looks et les attitudes, parfois les incidents depuis cette première fois, en 1983, alors qu'elle venait de recevoir son César de meilleur espoir féminin pour sa prestation dans La Boum 2. Tantôt rock, tantôt glamour, l'actrice de 54 ans a opté cette année pour deux tenues radicalement différentes, toutes deux griffées Céline. Une robe graphique, noire et blanche, le mardi 7 juillet 2021 pour la projection du film de François Ozon, un simple jean et un chemisier clair déboutonné le lendemain pour le photocall.

Et dire qu'on pensait ne plus jamais la voir fouler le red carpet le plus célèbre de la Côte-d'Azur ! Après avoir tourné dans Mme Mills, une voisine si parfaite qu'elle a elle-même réalisé, Sophie Marceau s'est accordée un break de trois années au total. "Je n'avais plus envie, a-t-elle avoué à Stéphane Boudsocq sur RTL. Il y a eu un moment où, j'ai senti qu'il fallait que je prenne mon temps. Il fallait que je retrouve le désir, je n'en avais plus trop. Je ne sais pas si ce sont les projets qui ne m'intéressaient pas." En 2021, elle sera à l'affiche du film de François Ozon, qui sortira en France le 22 septembre prochain, ainsi que dans Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac. L'année sera Marceau ou elle ne sera pas !