Sophie Marceau de retour au cinéma : la raison de son absence dévoilée

En octobre 2019, l'actrice a ensuite perdu son père, Benoît Mapu, des suites d'une longue maladie. Un deuil qui a certainement pesé dans son refus de jouer. Aujourd'hui, Sophie Marceau se concentre sur ce qui l'attend : la Croisette. Depuis 2015 et son rôle de jurée, l'actrice n'était pas retournée au Festival de Cannes !

Un come-back sur le tapis rouge qui, comme elle l'a affirmé à Stéphane Boudsocq, ne la laisse pas de marbre, bien qu'elle soit une habituée des lieux. "Cannes on arrive, on est quand même très anxieux toujours. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, donc forcément on essaie tous d'être extraordinaires, et de ne pas se laisser dépasser par tout ça non plus."

Que Sophie Marceau se rassure, ses fans seront certainement ravis de la retrouver devant leur écran !