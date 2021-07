Cannes 2021 - Val Kilmer : Ses enfants Mercedes et Jack font une apparition remarquée

C'est l'un des acteurs les plus populaires des années 90. Au fait de sa gloire, Val Kilmer a repris le rôle de Batman, a incarné Jim Morrison dans le biopic The Doors et a joué dans Heat, l'un des films d'action les plus impressionnants des dernières décennies aux côtés d'Al Pacino et Robert de Niro. Une superstar qui a eu plus de mal à rester en haut de l'affiche au tournant des années 2000. Après quelques mauvais choix de films, sa carrière décline et il se fait de plus en plus rare dans les superproductions américaines. Toujours actif, mais dans des films qui sortent rarement des États-Unis, l'acteur de 61 ans a connu une terrible épreuve en 2015.

Alors qu'un cancer de la gorge lui est diagnostiqué, Val Kilmer va subir plusieurs opérations très lourdes dont une chimiothérapie et deux trachéotomies qui vont le laisser très affaibli. Aujourd'hui totalement guéri de son cancer, l'acteur est la star d'un documentaire, Val, consacré à sa carrière et à la terrible épreuve qu'il a traversée en 2015. L'acteur qui doit désormais parler avec une machine, revient sur le devant de la scène pour témoigner de son combat dans un documentaire qui s'annonce poignant.