"Je sais qu'il souffre" : Carole Bouquet, son fils Dimitri Rassam hyper angoissé à cause d'elle

De retour sur les planches avec une version revisitée de Bérénice, l'oeuvre de Racine, Carole Bouquet donne la réplique à Jacky Ido. Sur scène, l'actrice de 65 ans est comme à la maison. C'est ainsi qu'elle décrit son bonheur d'être au théâtre dans les pages de Paris Match. Au détour de son interview, elle révèle aussi l'angoisse infinie de l'un de ses fils, Dimitri Rassam.

Dirigée par Muriel Mayette-Holtz, metteuse en scène et épouse du journaliste sportif Gérard Holtz, Carole Bouquet peut se ravir du succès de leur pièce Bérénice qui joue les prolongations à la Scala à Paris. Aux anges, elle se sent comme un poisson dans l'eau au cours des spectacles : "Ça me semble évident, naturel. Ça n'est pas raisonnable non plus." Un état d'esprit bien loin de celui de son fils Dimitri Rassam.

Dans Paris Match, elle révèle ainsi que son fils aîné - et mari de Charlotte Casiraghi - ne peut venir la voir jouer : "Dimitri est un grand angoissé. Quand je suis sur scène, il préfère ne pas venir me voir pour ne pas vivre cette peur. Il craint quoi ? Que je me trompe ? Que je trébuche ? Que je ne sois pas à la hauteur ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il souffre. Même rester après le spectacle lui est pénible. Ça l'épuise !" Il préfère la faire tourner au cinéma, lui qui est producteur et l'a fait jouer dans Les Enfants de Timpelbach au côté de son ex et cher ami Gérard Depardieu. Mais l'actrice n'a pas réitéré l'expérience, préférant manifestement ne pas trop mélanger famille et travail, "c'est plus sain".

Dimitri, fils du regretté Jean-Pierre Rassam

Carole Bouquet est devenue maman de Dimitri en 1981, un enfant qui est le fruit de son histoire d'amour avec le célèbre producteur Jean-Pierre Rassam, brutalement décédé à l'âge de 43 ans. Leur fils allait avoir 4 ans. Dans Vanity Fair, elle évoquait leur couple, avec une émotion qui transparait dans les mots : "Je l'ai aimé plus que tout. Il a arrêté à ce moment-là toute drogue, alors qu'il en était prisonnier. Il a eu de nouveau envie de vivre, de produire. On a fait un enfant, Dimitri, né en 1981. S'il avait continué de se droguer, je n'aurais pas fait un enfant avec lui." Un garçon devenu un producteur à succès, avec dernièrement à son actif L'Immensità avec Penélope Cruz ou encore Les Trois Mousquetaires.

Avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti, Carole Bouquet a un autre fils, Louis, né en 1987. Depuis 2004, la fameuse psy d'En thérapie a officialisé son couple avec Philippe Sereys de Rothschild, passionné comme elle par le vin.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 19 janvier 2022