Carole Bouquet amoureuse : doux baisers à son compagnon Philippe, devant Lambert Wilson

Il est rare de la voir si démonstrative ! Invitée du spectacle Cabaret, au nouveau Lido ce jeudi 1er décembre, l'actrice Carole Bouquet, toujours plutôt distinguée s'est lâchée avec son compagnon, Philippe Sereys de Rothschild. Tous les deux, en couple depuis le début des années 2010, ont échangé fous rires et même baisers dans le cou, une attitude qu'on ne leur connaissait pas vraiment, mais qui montre que leur bonheur est toujours aussi fort huit ans après l'officialisation au Festival de Cannes.

La mère de Dimitri (41 ans) et de Louis (35 ans), vêtue d'un gilet gris et les cheveux coiffés en arrière, était donc radieuse pour cette rare sortie à deux, elle qui privilégie en général les événements en solo. Et notamment les défilés de mode auxquels elle se rend très souvent, parfois accompagnée de sa belle-fille Charlotte Casiraghi, toute aussi passionnée qu'elle par ce milieu.

Cette fois, c'est avec plusieurs amis comédiens qu'elle a pu partager son bonheur, notamment avec le très populaire Lambert Wilson, qu'elle connait depuis de nombreuses années et avec qui elle a posé, souriante. Celui-ci, venu en solo, s'est également amusé avec une autre actrice, la superbe Amira Casar, entièrement vêtue de noir pour la soirée.

De nombreux acteurs, Marie-Agnès Gillot pétillante

Parmi les autres comédiens présents, on a pu repérer Pascal Demolon, radieux aux côtés de sa compagne, la jeune comédienne Mathilde Ripley (aux côtés de qui il s'était déjà affiché à Roland-Garros en mai). Tous les deux ont pu croiser Stéphane de Groodt, qui a posé avec eux, souriant. Yamina Benguigui avait elle aussi fait déplacement, tout comme la mannequin Farida Khelfa, qui a posé en compagnie de l'écrivaine d'Eva Ionesco ou de l'architecte Vincent Daré.

Le réalisateur Ruben Alves accompagné d'Alexandre Wetter, l'acteur de son dernier film Miss, était présent, non loin de l'acteur et réalisateur Arthur Benzaquen et de l'hilarante humoriste Claudia Tagbo, plutôt rare dans ce genre d'événements. Et celle que l'on n'a pas pu rater, c'est bien sûr Marie-Agnès Gillot : la danseuse étoile, révélation de la dernière saison de Danse avec les Stars, avait choisi une tenue très bariolée pour l'occasion... bien loin de la tenue noire de sa voisine, l'actrice Anne Consigny !

Enfin, la soprano Julie Fuchs a pu croiser un connaisseur de la musique, l'ex-PDG de Radio France Mathieu Gallet, ainsi que plusieurs invités très hauts placés dont Gilles Pélisson, patron de TF1 et Sébastien Bazin, le directeur général du groupe AccorHotels, qui a longuement posé avec Jean-Luc Choplin, le président et directeur artistique du Lido.