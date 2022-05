Carole Bouquet : Tendre baiser avec son compagnon Philippe Sereys de Rothschild au Festival de Cannes

La mission de l'ancienne James Bond Girl lors de la clôture était de remettre le prix du 75e anniversaire, ce qu'elle a fait avec panache en apportant la récompense aux frères Dardenne, Tori et Lokita. La Palme d'or est elle revenue à Ruben Östlund pour Triangle of Sadness / Sans filtre, lui qui a déjà obtenu ce précieux trophée pour The Square en 2017.