Marie-Agnès Gillot (Danse avec les stars) confrontée 5 fois à la mort la même année : terribles confidences

Ce vendredi 30 septembre, un nouveau numéro de Danse avec les stars est attendu sur TF1. Comme chaque semaine depuis le lancement de la saison, un couple sera éliminé de la compétition après avoir été soumis aux remarques des quatre membres du jury, à savoir François Alu, Chris Marques, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot. Il s'agit d'une première expérience dans ce rôle pour cette dernière qui est d'ordinaire plus occupée à former les élèves de son école de danse près de Reims. Et question légitimité, il n'y a pas mieux ! En effet, Marie-Agnès Gillot est une danseuse étoile très réputée qui évolue dans ce milieu depuis son enfance. Le grand public apprend petit à petit à la connaître grâce à Danse avec les stars et peut désormais se plonger plus profondément dans son parcours avec son livre Sortir du cadre paru le 29 septembre.

À travers ses pages, elle revient sur ses débuts de ballerine, les moments marquants de sa carrière mais aussi sur les drames qui ont marqué sa vie. Marie-Agnès Gillot a notamment dû faire face à pas moins de cinq décès de proches en 2020. Nos confrères de TV Grandes Chaînes qui se sont procurés l'ouvrage ont rapporté que la jolie brune avait été confrontée à la mort de sa mère, de son mentor Patrick Dupond, de son oncle, de son père et de son beau-père au cours de cette même année. "Cette violence, j'ai eu l'habitude de la relever et de la transformer en force", écrit-elle, résiliante.

La pathologie dont elle a souffert aurait pu mettre fin à sa carrière

Il faut dire que, dès l'adolescence, celle qui n'a pas ménagé Léa Elui dans Danse avec les stars a connu la souffrance, autant mentale de part son activité sportive que physique. "Les médecins lui détectent une double scoliose à l'orée de son adolescence. Marie-Agnès a pris 12cm en un an et doit porter un corset 24h sur 24", expliquent TV Grandes Chaînes. Une période des plus douloureuses. "Ce corset me meurtrit jusque dans ma chair. J'ai mon sein coupé en deux, des escarres à la hanche, à la fesse, une plaie ouverte", détaille-t-elle dans son livre.

Mais, toujours en faisant preuve de courage et d'abnégation, "elle refusera l'opération, synonyme de fin de carrière, et jettera le corset cinq ans après". "Cette douleur ne me quittera jamais. J'ai simplement appris à vivre avec", confie-t-elle encore.

