Gérard Depardieu : Cette grande actrice avec qui il a failli avoir un enfant

Ce dimanche 11 septembre, C8 diffuse le film Le Plus Beau Métier du monde avec Michèle Laroque (Hélène), Ticky Holgado (M. Baudouin, le CPE), Daniel Prévost (Albert), Guy Marchand (M. Gauthier, le principal), Roschdy Zem (Ahmed), Mouss Diouf (Momo) et Gérard Depardieu dans le rôle de Laurent Monier, le professeur d'histoire-géographie. Un film réalisé par Gérard Lauzier et sorti en 1996.

Si dans la fiction Gérard Depardieu a entretenu une relation amoureuse avec d'autres actrices, y compris Michèle Laroque qui joue la mère de ses enfants dans Le Plus Beau Métier du monde, l'acteur de 73 ans a été en couple dans la vraie vie avec Carole Bouquet. Ils avaient déjà partagé l'affiche du film Trop belle pour toi en 1989. Leur relation a duré de 1996 à 2005.

Gérard Depardieu a "failli avoir un enfant avec Carole Bouquet"

En 2014, Gérard Depardieu avait sorti une autobiographie intitulée Ça s'est fait comme ça publiée aux éditions XO dans laquelle il avait une étonnante révélation sur sa liaison avec l'actrice de 65 ans : "J'ai failli avoir un enfant avec Carole Bouquet, mais le destin ne l'a pas voulu. Et de la même façon que j'ai eu Roxane avec Karine tandis que notre histoire s'essoufflait avec Elisabeth, j'ai eu Jean avec Hélène Bizot, tandis que nous allions nous séparer avec Carole." En effet, entre 2001 et 2006, alors qu'il était en couple avec Carole Bouquet, Gérard Depardieu entretenait une liaison amoureuse avec Hélène Bizot, la fille de l'anthropologue François Bizot et mère de son fils Jean. Par la suite, l'acteur s'est mis en couple avec une ancienne étudiante de l'Université d'Harvard, Clémentine Igou.

De son côté, Carole Bouquet, qui depuis s'est mise en couple avec Philippe Sereys de Rothschild ne regrette rien de sa liaison avec Gérard Depardieu comme elle l'a confié à Vanity Fair : "Je ne voudrais rien renier. Ceux que j'ai aimés d'un amour profond sont toujours là. [...] J'ai aimé des hommes fascinants, avec une curiosité et une force hors norme. J'ai aimé ces moments démesurés avec eux."