"Un peu trop insistant dans sa drague" : François Civil attentif à Lyna Khoudri, ce détail qui l'a dérangé

François Civil a connu une ascension éblouissante ces dernières années au sein du monde du cinéma français. Que ce soit avec des rôles dans des comédies telles que Five ou d'autres rôles bien plus sérieux comme dans Bac Nord, Ce qui nous lie, Le Chant du loup ou En corps, il est parvenu à se bâtir une carrière de premier plan et fait désormais figure d'incontournable dans la scène cinématographique.

Et manifestement, le comédien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on pourra le retrouver dès le 5 avril prochain dans le long-métrage Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, dans lequel il campera le rôle de ce dernier. Il y donnera la réplique aux immenses stars que sont Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï.

Mais pas seulement, puisque la talentueuse actrice Lyna Khoudri est également à l'affiche du projet. Et dans un rôle loin d'être anodin, puisqu'elle interprètera le personnage de Constance Bonacieux, à savoir l'une des femmes que convoite D'Artagnan, joué par François Civil. Dans l'édition du vendredi 17 mars 2023 du magazine Madame Figaro, l'acteur de 33 ans s'est donc confié à ce sujet. "L'homme n'occupe pas la même place aujourd'hui qu'au XVIIème siècle, et c'est pourquoi j'ai été attentif à l'écriture de mes scènes avec Lyna Khoudri", débute-t-il.

Je trouvais que D'Artagnan était un peu trop insistant dans sa drague avec Constance Bonacieux

Car une époque différente induit par conséquence inéluctable des moeurs différents. "Je trouvais que D'Artagnan était un peu trop insistant dans sa drague avec Constance Bonacieux, et, même si c'est écrit ainsi dans le roman d'Alexandre Dumas, je trouvais intéressant de moderniser cette séduction en y injectant un peu plus de respect", poursuit-il, soucieux de l'enjeu de cette relation à l'image.

"D'Artagnan garde son panache et son côté un peu pataud, mais il n'est jamais lourd dans la version du scénario écrit par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, il reste toujours charmant", conclut François Civil. Et on est particulièrement pressé de voir le résultat sur nos écrans !