Lyna Khoudri en jupe en cuir, elle fait briller la Croisette de mille feux !

Le Festival international du film de Cannes bat son plein en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et, chaque date est illuminée par la projection inédite des films en compétition. Le palmarès concocté par le jury - présidé cette année par Vincent Lindon -, le monde entier le découvrira lors de la cérémonie de clôture de l'évènement, organisée le samedi 28 mai 2022. En attendant la distribution des palmes, chacun profite des films, des soirées festives ainsi que des tapis rouges... beaucoup de tapis rouges.

Le Palais des Festival n'a jamais reçu autant d'étoiles dans les yeux. Le mardi 24 mai 2022, c'est le long-métrage Nos Voisins, de Rachid Bouchareb, qui a émerveillé la Croisette - et a été applaudi, plus que de raison, dans la salle de projection du théâtre Claude Debussy. Un photocall avait également été mis en place pour que le réalisateur retrouve ses héroïnes et ses héros, le temps d'une séance photo, dont Raphaël Personnaz, Reda Kateb, Samir Guesmi et Lyna Khoudri, vêtue d'un ravissant haut Channel - tout comme sa consoeur Kristen Stewart ! - et d'une jupe en cuir.

Décidément, Lyna Khoudri est l'une des sensations les plus récentes du septième art à la française. Récompensée à La Mostra de Venise en 2017 par le prix de la meilleur actrice pour son rôle dans Les Bienheureux de Sofia Djama, applaudie aux César 2020 en tant que meilleur espoir féminin dans Papicha, la jeune femme de 29 ans n'a pas prévu de mettre sa carrière entre parenthèses, loin de là. Elle qui a tourné pour Wes Anderson dans The French Dispatch en 2021 sera prochainement à l'affiche du film Novembre, de Cédric Jimenez, des deux opus des Trois Mousquetaires, de Martin Bourboulon ainsi que de Houria, de Mounia Meddour. Voilà un nom qui n'est pas près de disparaître de nos salles obscures...