Kristen Stewart en giga-décolleté : sans soutien-gorge, elle sort le grand jeu au Festival de Cannes

C'est l'un des évènements les plus intrigants, et les plus attendus de cette 75e édition du Festival international du film de Cannes. Absent des grands écrans depuis l'année 2014, avec son Maps to the Stars, le génie David Cronenberg revient en force avec Les Crimes du futur - Crimes of the future. Le film sortira en salles obscures dès le 25 mai prochain... mais il a été présenté quelques heures avant la date, sur la Côte-d'Azur, au Palais des Festivals. Et pour cause, le long-métrage horrifique, qui promet de nombreux frissons, est en compétition officielle et le réalisateur espère bien soulever la Palme d'or en fin de course.

Le lundi 23 mai 2022, le cinéaste a ainsi foulé le tapis rouge pour défendre son nouveau projet. A ses côtés, les membres de l'équipe du film, notamment les comédiennes et comédiens à la tête de l'affiche de ces mystérieux crimes du futur. Face aux photographes massés sur la Croisette, David Cronenberg a pris la pose avec Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart,... tout comme ils l'ont fait le lendemain, 24 mai 2022, à l'occasion d'un photocall dédié au film. L'ancienne héroïne de la saga Twilight avait opté, comme à son habitude, pour un sublime ensemble griffé Chanel, rouge et blanc cette fois-ci.

Rien d'étonnant à cette association entre Kristen Stewart et la maison de la rue Cambon. La comédienne a déjà incarné Coco Chanel dans un court-métrage réalisé par Karl Lagerfeld et elle est ambassadrice de la marque depuis l'année 2013 - elle a été l'égérie d'une collection Métier d'art et du parfum Gabrielle. Dans cette tenue incendiaire, l'actrice a retrouvé Lihi Kornowski, Robert Lantos, Welket Bungue, Don McKellar, Scott Speedman, Nadia Litz, Yorgos Pirpassopoulos et Denise Capezza. Pour savoir si David Cronenberg remportera les honneurs du Festival de Cannes, il faudra en revanche attendre la cérémonie de clôture, organisée le samedi 28 mai 2022. L'année dernière, c'est la française Julia Ducournau qui avait remporté la palme d'or pour Titane...