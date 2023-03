Charlotte Casiraghi chic et fatale en Chanel au bras de son mari Dimitri Rassam, Carole Bouquet présente pour son fils

Les Invalides étaient au coeur de l'actualité. Dans la soirée de ce jeudi 30 mars, le monument parisien a accueilli toute une pléiade d'acteurs et de spectateurs pour l'avant-première exceptionnelle du film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan de Martin Bourboulon, en salles le 5 avril prochain. Une production dans laquelle François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï ou encore Romain Duris crèvent l'écran. Ce projet fou n'aurait jamais été possible sans le coup de main du producteur Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet, que l'actrice était venue soutenir en compagnie de Charlotte Casiraghi, sa belle-fille.

La fille de Caroline de Monaco s'était mise dans l'ambiance en dévoilant une tenue rappelant l'univers du film. Charlotte Casiraghi avait misé sur une longue robe manteau en tweed Chanel noire, sobriété qu'elle a cassée grâce à un rouge à lèvres très rouge lui donnant l'allure de femme fatale sur le tapis rouge. Loin du Rocher, Charlotte Casiraghi a laissé briller son homme qui avait plus que jamais besoin de son soutien. Pour ce faire, la maman de Raphaël, 9 ans, et Balthazar, 4 ans, avait aussi ramené son frère Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, tout aussi élégants l'un que l'autre.

Les couples se sont fait remarquer autant que le casting et les autres stars présentes pour la soirée. Vanille Clerc a fait le déplacement avec sa maman Virginie Coupérie-Eiffel tout comme Elodie Fontan et Philippe Lacheau, Kareen Guiock et Lilian Thuram ou encore Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin. Ophélie Meunier , tout de blanc vêtue, a animé la soirée. Sophie Marceau est même venue en famille avec son fils Vincent Zulawski avec qui les apparitions se font très rares ! Une soirée à ne pas louper ! Les quatre héros des Trois Mousquetaires ont d'ailleurs mis le paquet pour en mettre plein la vue à tout le monde en débarquant à cheval devant le public.

Un lieu emblématique

Si les Invalides ont été choisies pour un tel événement, c'est parce qu'elles ont servi de décor pour le tournage du film. En guise de remerciements, l'équipe a choisi de reverser une partie des bénéfices à l'Institution comme elle l'a fait savoir dans le mini-film officiel de l'événement : "Afin de remercier l'hôtel national des Invalides d'avoir accueilli le tournage et l'avant-première dans ce lieu chargé de symboles, le 3 mai, pour chaque entrée du film, 1 euro sera versé au profit de l'Institution nationale des invalides qui prend en charge les combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie." Un geste quasi héroïque.