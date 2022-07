Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo : 7 ans de mariage et toujours aussi amoureux

L'histoire d'amour entre Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo est bien plus qu'un beau roman et une belle histoire. C'est un conte de fées qui dure depuis plus de dix ans. Le 25 juillet 2015, les amoureux passaient un cap dans leur relation amoureuse en se mariant civilement à Monaco. Un souvenir indélébile dont un cliché a été partagé sur un compte Instagram de fans des tourtereaux (voir diaporama). On découvre Beatrice, magnifique dans sa robe rose pâle, bouquet en main et couronne sur la tête, le regard planté dans celui de Pierre Casiraghi sur un balcon du palais. Sept ans plus tard, les époux sont toujours aussi épris l'un de l'autre.

Le 8 juillet dernier, quelques jours avant leurs noces de laine, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo s'affichaient radieux, complices et tendres sur le tapis rouge du Bal de la rose organisé chaque année sur le Rocher. Tout en style et en prestance, les époux ont fait sensation et multiplié les gestes tendres devant l'assemblée. Les parents de Stefano, 5 ans et Francesco, 4 ans poursuivent donc la belle histoire qu'ils ont officiellement entamée il y a quatorze ans.

C'est lors de ses études que Pierre Casiraghi fait la connaissance de Beatrice Borromeo, non pas à l'université Bocconi de Milan où il a été inscrit pour apprendre l'économie mondiale et la gestion mais au festival de Cannes en 2008 : "J'étais là-bas pour Annozero [ancienne émission télé de Rai 2 dans laquelle elle animait une séquence "Generazione Zero", ndlr], pour le tournage qui a fait suite à la sortie de Divo de Paolo Sorrentino. Pierre me voit, s'approche et me dit : 'I love you and I will marry you' ["Je t'aime et je vais t'épouser"]. J'ai ri. Et lui : 'You will see' ["Tu verras"]." Foudroyé par le charme et la beauté de la journaliste, Pierre Casiraghi savait à l'époque qu'il avait déjà raison. Après quelques mois passés discrètement l'un avec l'autre, les amoureux ont officialisé leur romance. Beatrice Borromeo s'est donc laissée séduire. Qui ne l'aurait pas fait à sa place...