Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo : Rare sortie avec leur fils Francesco, portrait craché de son père

La fête n'en finit plus sur les bords de Méditerranée. Après deux semaines intenses de tapis rouge et de Festival de Cannes en l'honneur du cinéma, ce fut au tour de la F1 de faire sa star au Grand Prix de Monaco, remporté par le Mexicain Sergio Pérez. Ce dimanche 29 mai, les pilotes de toutes les écuries avaient rendez-vous sur le Rocher pour disputer l'une des courses les plus attendues du circuit. Un spectacle saisissant au cours duquel Mick Schumacher s'est fait une sacrée frayeur. Le fils de Michael Schumacher a perdu le contrôle de son véhicule, coupé en deux après avoir violemment heurté une barrière. Le jeune homme de 23 ans s'en est heureusement sorti indemne, un soulagement du côté des spectateurs dont faisait partie la petite famille de Pierre Casiraghi.

Le frère de Charlotte Casiraghi, également présente et main dans la main avec Raphaël, né de sa relation avec l'humoriste Gad Elmaleh, a lui aussi assisté à la course auprès des siens, du moins quelques-uns. L'homme d'affaires de 34 ans, en costume cravate, était venu accompagné de son fils Francesco, 4 ans, sa copie conforme et de son épouse Beatrice Borromeo, bijou dans une robe polo longue couleur rouge Ferrari, parmi d'autres membres du clan princier du Rocher. S'ils n'allaient pas aussi vite que les bolides en préparation, cela ne les a pas empêchés d'avoir de l'allure. Mais qu'importe le trône, le trio a prouvé, malgré les obligations liées au statut des Grimaldi, qu'il formait une famille comme les autres.

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo et Francesco sont arrivés main dans la main. Le petit garçon, en chemise cravate cravate, a pu profiter du spectacle, un gros casque vissé sur ses deux oreilles pour se protéger du bruit. Francesco s'est même prêté au jeu du bain de foule et a même posé avec des fans, entre deux câlins et une montée sur les épaules de son papa. La course a ensuite battu son plein mais pour certains, c'est du côté des tribunes princières que le spectacle était le plus beau à regarder.

Outre Pierre Casiraghi, sa femme et un de leur fils - ils sont aussi parents de Stefano, 5 ans -, Monaco était représenté par son prince, Albert, sa femme Charlène et leurs jumeaux de 7 ans, Gabriella et Jacques, Andrea Casiraghi, fils aîné de Caroline de Monaco, sa femme Tatiana et leurs enfants mais également Alexandra de Hanovre et son fiancé Ben-Sylvester Strautmann. La famille monégasque était donc largement représentée pour cette grande journée de sport.