"J'ai eu l'occasion de réfléchir..." : Un chroniqueur de CNews, écarté après des propos polémiques, fait son retour

Le 27 décembre 2022, Jean-Claude Dassier était présent sur le plateau de CNews, dans l'émission La belle équipe présentée par Clélie Mathias, pour participer à un débat intitulé Violences des jeunes : comment dire stop ?. Mais le sujet du jour a rapidement été éclipsé par une intervention de l'ancien directeur de LCI et ex-président de l'Olympique de Marseille âgé de 81 ans. Ce dernier a été à l'origine d'un gros bad buzz après avoir estimé que "les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire".

Des propos qui ont suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Les internautes, indignés, avaient même signalé la séquence en question auprès de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Et le 4 janvier dernier, l'institution a saisi un membre du Conseil d'Etat pour étudier une possible sanction. Jean-Claude Dassier était de son côté, depuis sa prise de parole problématique, écarté de l'antenne.

Je reconnais avoir fait une erreur

Mais les choses semblent s'être arrangées puisque ce mardi 14 février, il est réapparu sur CNews. "Jean-Claude Dassier qui fait son grand retour, on est ravis de vous retrouver !", lui a adressé Clélie Mathias en début d'émission. Et pour lui de faire son mea culpa : "J'ai eu l'occasion de réfléchir un peu, pendant presque un mois. Un bon mois suite à un débat qu'il faut regretter parce que parfois, dans la passion du moment, on a tendance à généraliser, à globaliser. Et globaliser, quelque part c'est exclure et il ne faut jamais le faire. Alors, ceux qui me connaissent bien le savaient mais je reconnais avoir fait une erreur et donc encore une fois, il faut s'excuser. Toujours, quand on commet des inexactitudes. On joue un rôle important quand même."

Jean-Claude Dassier est également revenu sur la généralité qu'il avait faite autour de la communauté musulmane, reconnaissant être allé trop loin. "A l'évidence, les millions de musulmans sont totalement intégrés dans la République mais pour autant, il ne faut pas nier qu'il y a encore des problèmes dans ce pays, notamment avec la jeune génération avec qui on a des difficultés. Mais encore une fois, je regrette des propos globalisants. Ne jamais globaliser parce que là, on peut commencer à dire des bêtises", a-t-il conclu.