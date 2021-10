"J'ai paniqué" : Placé en garde à vue, Mohamed Bayo (Clermont Foot) sort du silence

Il y a des fins de semaine où rien ne va. Pour Mohamed Bayo, la dernière restera sûrement longtemps comme une de ses pires, professionnellement et personnellement. Battu sur le terrain par le FC Nantes en championnat de France samedi après-midi, l'international guinéen de 23 ans a connu un dimanche particulièrement compliqué. Selon les informations de La Montagne, l'attaquant de Clermont Foot a été placé en garde à vue dimanche matin, aux aurores, après un accident de la route. Le joueur aurait grillé un feu rouge, ce qui aurait entraîné un accident avec une autre voiture. Pris de panique, il aurait alors tenté de prendre la fuite.

Après avoir été interpellé par la police, Mohamed Bayo a été placé en garde à vue pendant 24 heures. Il a ensuite été convoqué hier et l'audience de son jugement a été placée au 28 juin 2022. Visiblement marqué par ses agissements et leurs conséquences, le joueur a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour rétablir quelques vérités. "J'ai fait preuve d'une attitude irresponsable après le match face à Nantes. Au moment de l'accident, j'ai paniqué, j'ai eu peur des conséquences. Loin d'être lucide, j'ai dans un premier temps, quitté les lieux, mais j'ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer", décrit-il dans ce long message posté sur Twitter.

Je regrette d'avoir failli à cette mission et mis en danger la vie des autres

Pris de remords après sa fuite, Mohamed Bayo serait donc revenu sur place pour affronter les conséquences de ses actes. "J'assume mes erreurs, j'assume ma responsabilité, et je souhaite du plus profond de mon coeur présenter toutes mes sincères excuses aux blessés, à leurs familles, leurs proches", déclare-t-il dans son message. Après avoir évoqué son club et ses proches, il revient sur son comportement au moment de lui, lui qui aurait été testé avec 0,88 gramme d'alcool dans le sang, contre les 0,5 autorisés. "Au volant, nous avons tous un devoir d'exemplarité, je regrette d'avoir failli à cette mission et mis en danger la vie des autres", assure-t-il.