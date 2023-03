"J'ai refait ma vie" : François Valéry franc sur son ex-femme, célèbre actrice, et leurs deux fils et charmants artistes

De 1986 à 1993, le chanteur François Valéry a été marié à l'actrice Nicole Calfan. Ce lundi 27 mars, il était l'invité de Chez Jordan, animé par Jordan De Luxe sur C8 chaque jour de la semaine. Ensemble, ils ont deux fils Jérémy Minui (né en 1986) et Michael Calfan (né en 1990). Deux beaux gosses qui ressemblent fortement à leurs deux parents et qui ont également hérité tous deux de leur fibre artistique. En effet, si Michaël est DJ depuis de nombreuses années, Jérémy Minui connait quant à lui le succès derrière la caméra en réalisant parmi les plus grands succès des productions de TF1. À Jordan De Luxe, l'interprète d'Aimons-nous vivants a accepté de se confier sur sa famille.

"Elle n'a eu que des mots gentils sur vous", a confié Jordan à son invité, en parlant de Nicole Calfan, lorsqu'il l'avait reçue. "Et c'est normal, a rétorqué François Valéry. C'est la mère de mes enfants, et puis j'ai refait ma vie, j'ai une femme." Quant à ses rapports avec son ex-épouse Nicole Calfan, il a déclaré : "Mais oui il y a beaucoup d'amitié, d'affection, de respect mutuel." "On ne voit pas trop, on s'appelle pas mal", a-t-il fait savoir avant d'aborder le sujet de ses deux fils beaux gosses.

Je suis très proche de mes enfants

"Je suis très proche de mes enfants, très très proche, on a des relations fusionnelles un peu avec mes enfants", a confié avec fierté François Valéry avant d'évoquer les carrières de ses enfants qui font son bonheur. "Jeremy qui est un brillant réalisateur de séries, et Michaël qui est un DJ formidable", a-t-il ajouté devant Jordan De Luxe.



Jeremy et Michael sont deux beaux gosses aux cheveux blonds. Jeremy Minui est à l'origine du téléfilm Meurtres en Cotentin, diffusé en février 2020 sur France 3, et a également dirigé plusieurs épisodes de Balthazar, la série avec Tomer Sisley, ainsi que Profilage avec Shy'm au casting. On lui doit aussi une baguette de la mini-série Une si longue nuit, diffusée sur TF1. Michaël Calfan a produit des morceaux très populaires comme Resurrection, Prelude ou encore Treasured Soul. Il a également collaboré avec le grand Martin Solveig sur le tube No Lie, et a même été nommé aux NRJ DJ Awards de 2015 aux côtés de DJ Snake et David Guetta.