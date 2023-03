Nicole Calfan séparée d'un acteur : il ne s'est jamais remis de leur rupture et elle non plus

Nicole Calfan est à l'affiche du téléfilm intitulé Maman a disparu qui sera diffusé ce mardi 14 mars en prime time sur la chaîne France 3. Une oeuvre dans laquelle elle donne notamment la réplique à Claire Keim. L'actrice de 76 ans n'a plus rien à prouver dans le monde du cinéma, du théâtre ou de la télévision. Elle fût l'une des stars de son époque, de part sa carrière mais aussi sa vie privée. Car avant d'épouser le chanteur François Valéry, avec qui elle aura ses deux enfants nommés Jérémy et Michael, elle a connu un autre grand amour.

Celui-ci n'est autre que l'acteur et réalisateur Jean Yanne. Ils se sont ainsi rencontrés sur le tournage de son film Êtes-vous fiancée à un marin grec ou à un pilote de ligne ? alors qu'elle n'avait que 22 ans, alors que lui avait 14 ans de plus. C'est le coup de foudre. Les deux amoureux démarrent alors une relation qui va s'étendre sur plusieurs années. Le réalisateur lui fait notamment intégrer le casting de deux autres de ses projets, les films qu'il dirige en personne que sont Moi y'en a vouloir des sous et Les Chinois à Paris.



Des hommes, il n'y en a plus des comme ça

Seulement après cinq ans d'un amour passionnel, Nicole Calfan décide de rompre. Un véritable coup de tête, d'autant plus qu'elle ne se remet pas en couple immédiatement. "(Jean Yanne) ne s'en est pas remis, je crois", avouait l'actrice en mai 2019 au micro de la radio Europe 1. Quelques années plus tôt, en 2015, elle évoquait déjà le sujet sur le plateau de l'émission On n'est pas couché.

"Pourquoi on quitte un génie ? C'est une question que tout le monde me pose. C'est Laurent Baffie qui m'a donné une réponse qui m'a vraiment apaisée. Il m'a dit : 'À 22 ans, comment peux-tu savoir que tu rencontres l'homme de ta vie ? C'est impossible. Je te défie de savoir, je défie quiconque de savoir qu'à 22 ans, on est devant l'homme de sa vie. Et ça a été l'homme de ma vie, bien que j'ai été heureuse après", expliquait-elle. Cependant, elle a toujours affirmé "ne pas avoir de regrets" quant à cette décision. "Je vis avec mon passé, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et mélancolique. Je serai, pardon Sophie Garel, l'éternelle fiancée de Jean Yanne. Des hommes, il n'y en a plus des comme ça", concluait-elle à ce sujet.