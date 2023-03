Nicole Calfan et François Valéry : Leurs fils Jerémy et Michael sont de vrais beaux gosses, photos à l'appui

Sa carrière semble donc bel et bien lancée, lui qui avait débuté dans le milieu en réalisant des courts-métrages qui lui ont permis de faire le tour des festivals.

Le sens du rythme

Quant à Michael, il a décidé de suivre les traces de son père François, en explorant l'univers musical. Sauf que lui ne chante pas, mais maîtrise les platines. En effet, étant passionné par la musique électro des Daft Punk, il s'est fait repéré par le DJ Bob Sinclar en 2008, avant donc de se lancer dans cette pratique et de signer dans de prestigieux labels.

Il a produit des morceaux très populaires comme Resurrection, Prelude ou encore Treasured Soul, qui comptabilise plus de 24 millions sur YouTube. Il a également collaboré avec le grand Martin Solveig sur le tube No Lie, et a même été nommé aux NRJ DJ Awards de 2015 aux côtés de DJ Snake et David Guetta. En juillet 2022, il prenait la pose avec ses collègues Michael Feiner et Rob Adans lors d'un DJ Set en Calabre.