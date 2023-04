"J'ai saigné de partout" : Jefferson (Mariés au premier regard) agressé, les détails dévoilés et gros traumatisme

L'émission Mariés au premier regard 2023 du 10 avril s'est terminée dramatiquement. Les téléspectateurs de M6 ont appris que Jefferson avait été victime d'une agression. Un terrible événement sur lequel le jeune homme de 31 ans est revenu auprès de Télé Star.

Jefferson est compatible à 79% avec Pedro (41 ans). Mais pour l'heure, on ne sait pas encore si les deux hommes pourront se rencontrer. A la fin du dernier épisode, il a été précisé que le jeune homme de 31 ans avait été victime d'une violente agression homophobe à la sortie d'une discothèque gay. "Blessé et traumatisé, le jeune homme a dû être transporté en urgence à l'hôpital", déclarait la voix off. Les téléspectateurs n'ont pas eu plus de précisions, de quoi les inquiéter. Le principal intéressé a donc accepté de revenir sur le drame, auprès de Télé Star.

Ma mère a assisté à toute l'agression

Jefferson a dans un premier temps précisé que son agression n'a pas été "reconnue comme étant homophobe" puisqu'il n'a "pas reçu d'insultes". Mais le fait que cela se soit passé à la sortie d'une boîte de nuit gay, "n'est pas un hasard" selon lui. Puis, il a expliqué qu'il avait eu affaire à des hommes spécialistes en matière d'agressions tant tout était pensé. "Il y en avait deux qui me frappaient et un qui sifflait en tournant autour de moi pour ne pas qu'on entende mes cris. Tout s'est passé très vite", s'est souvenu le jeune homme. Et d'ajouter que les individus ont tenté de lui voler des affaires personnelles, comme son téléphone portable. Au moment où ils ont tenté de se saisir de l'objet, le candidat de MAPR l'a aussitôt récupéré. Et son réflexe a été de joindre la dernière personne à laquelle il avait téléphoné, à savoir sa maman. "Je me suis senti pousser des ailes. Ma mère a assisté à toute l'agression par téléphone donc je m'en suis beaucoup voulu. C'était quelque chose d'assez dur pour elle", a-t-il reconnu.

Déjà sous le choc à cause de l'agression qu'il venait de subir, Jefferson a été encore plus choqué quand la police est partie aussi rapidement qu'elle est arrivée, en le laissant en plan. Rien n'aurait été fait pour retrouver ses agresseurs. Heureusement, Jefferson a pu compter sur sa soeur, qui vit aussi à Metz, pour le rejoindre et l'emmener à l'hôpital. Là encore, il en garde un terrible souvenir. "J'ai mon gilet en sang, j'ai saigné de l'oreille, du nez, de partout, je n'arrive pas à marcher. Et je passe cinq heures dans une petite pièce dans les urgences, seul. Ils n'ont pas voulu que ma soeur m'accompagne. Cinq heures à regarder le plafond", a-t-il déclaré. Lors de son passage, le médecin n'a pas été capable de lui dire s'il pourrait prendre l'avion quatre jours plus tard, pour son mariage. De quoi faire culpabiliser le charmant brun. "Je me suis dit que j'étais en train de tout faire capoter alors que je n'avais rien demandé à personne. Mais la production a été incroyable. Tout le monde a pris de mes nouvelles", a tenté de relativiser Jefferson.

Reste à savoir si son mariage avec Pedro aura bel et bien lieu. Affaire à suivre.