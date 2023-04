Jefferson (Mariés au premier regard) agressé et transporté à l'hôpital, son mariage compromis !

Pedro (41 ans) et Jefferson (31 ans), compatibles à 79%, étaient de retour dans Mariés au premier regard 2023, le 10 avril, sur M6. Marqués par des relations amoureuses douloureuses, tous deux espèrent enfin trouver l'amour de leur vie. En attendant de se rencontrer, il était temps d'annoncer leur participation à leurs proches.

Jefferson appréhendait beaucoup la réaction de ses parents, dont il est proche. Très stressé, il leur a annoncé qu'il allait se marier à un inconnu. Mais sa maman et son papa l'ont vite rassuré en assurant qu'ils le soutenaient. "Si c'est ton choix. On a qu'une vie. On est plus dans les années 30, on a évolué", a confié son père. Et sa maman d'ajouter que le plus important était que leur fils soit heureux.

De son côté Pedro a retrouvé sa maman, qui a souffert de maltraitance durant les dix-sept années de son mariage. L'amour est donc synonyme de souffrance pour elle et le candidat craignait que cela ne réveille des blessures. Il n'était toutefois pas prêt à se lancer pleinement dans cette aventure sans elle. Sous le choc en apprenant la nouvelle, sa mère ne savait que répondre. Malgré ses craintes, elle souhaitait tout de même soutenir son fils.

Lors de l'essayage de son smoking, Pedro a avoué : "Je ne me projette pas du tout." Il préférait attendre le moment venu pour voir ce qu'il allait se passer, par peur d'être déçu. Un comportement qui pourrait être problématique comme l'a confié Gilbert Bou Jaoudé : "Cette carapace peut parfois être utile dans des circonstances où il faut se protéger. Mais là, c'est tout le contraire. Il devrait s'enthousiasmer. Ça peut devenir très problématique pour l'expérience." De son côté, Jefferson lui ne faisait qu'y penser. Des états d'esprits diamétralement opposés.

Un événement qui va tout bouleverser

Face à la réaction de Pedro, Estelle Dossin a souhaité lui faire un coaching. Elle a voulu lui faire comprendre qu'il pouvait passer à côté de moments heureux et d'émotions fortes. Il a promis de faire un travail sur lui-même.

Mais un événement est venu tout bouleverser. Quatre jours avant de s'envoler pour Gibraltar, alors qu'il fêtait la fin de son célibat, Jefferson a subi une violente agression homophobe en sortant d'une discothèque gay. Blessé et traumatisé, il a dû être transporté en urgence à l'hôpital. "L'état de Jefferson va malheureusement remettre en question son mariage avec Pedro. Et des décisions difficiles devront être prises", annonce la voix off à dans le teaser du prochain épisode.