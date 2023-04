Pedro et Jefferson (Mariés au premier regard) : Les candidats gays marqués par leurs ex, leur souffrance commune dévoilée

Un nouveau couple a été présenté lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 3 avril, sur M6. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Pedro, un tapissier-décorateur de 40 ans et Jefferson (31 ans), compatibles à 79%. Le premier couple gay du programme.

Pedro était célibataire depuis deux ans et demi. Il a connu une vie de souffrance et sans amour. Il a déjà été trompé et est tombé sur un pervers narcissique avec lequel il a connu une histoire de près de trois ans. "Il n'y a rien de pire", a-t-il précisé . Il a été rabaissé et a donc perdu confiance en lui. Il a alors mis sa vie amoureuse entre parenthèses. En outre, alors qu'il avait coupé les ponts avec son papa, il a appris qu'il était tombé malade. Pedro est resté à son chevet durant plusieurs mois, une épreuve difficile mais aussi belle et intense qui lui a permis de tout pardonner. Depuis, son papa est décédé. Un déclic qui lui a donné envie d'être aimé car on a qu'une seule vie. Il espère donc que Mariés au premier regard sera l'occasion pour lui de rencontrer l'âme soeur.

Une rupture douloureuse

L'homme de sa vie sera peut-être Jefferson, directeur d'agence en assurances. Le jeune homme de 31 ans a une grande joie de vivre et est proche de sa famille. Il a connu une enfance heureuse dans le milieu forain. Ses parents sont ensemble depuis cinquante ans et mariés depuis quarante-sept-ans, un exemple pour lui. Il a connu une rupture difficile qui l'a transformée. "C'est la personne qui m'a le plus fait souffrir. Elle a eu tendance à me rabaisser sur mon physique, donc je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. (...) J'ai beaucoup besoin d'être rassuré", a-t-il confié. Comme Pedro, il veut vivre le grand amour et est romantique.

Après avoir appris sa compatibilité, Jefferson est allé annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Un moment qu'il appréhendait grandement.