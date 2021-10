"J'ai vomi du sang..." : Fidji Ruiz soudainement hospitalisée pendant 48h

Le récent retour de Fidji Ruiz à Dubaï ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse a inquiété sa communauté Instagram en révélant se trouver à l'hôpital. Et ce n'est que ce lundi 11 octobre 2021 qu'elle a pris la parole pour raconter ce qu'il s'était passé. Tout a commencé avec de légers saignements du nez, qui n'ont fait qu'empirer.

"Avant-hier, j'ai resaigné le matin puis l'après-midi sauf que là, ça ne s'arrêtait pas. J'ai rempli une bonne partie d'une tasse de sang juste sur le trajet pour aller à l'hôpital, que du sang. Comme mon nez était complètement rempli de sang, ça a commencé à couler par ma bouche, c'était un enfer. J'ai avalé énormément de sang et une fois arrivée à l'hôpital, j'ai vomi du sang, ça a rempli un sac plastique", a-t-elle confié sans filtre. Un incident totalement inattendu qui l'a naturellement beaucoup effrayé : "J'étais choquée, c'était un film d'horreur. À ce moment là, t'as peur, tu crois que tu vas mourir... Je n'ai jamais été confrontée à du sang comme ça, ça m'a vraiment fait flipper, je pleurais."

Après moult examens et prises de sang, les médecins ont conclu qu'il s'agissait d'une réaction au changement climatique brutal qu'elle a subi à son retour de vacances. "J'ai fait France/Dubaï et j'ai enchaîné avec un sauna à plus de 70°. C'est un choc climatique", a-t-elle précisé. Et de détailler la suite de sa douloureuse prise en charge : "Ils m'ont rentré pleins de bâtons, des mèches dans le nez pour que ça absorbe tout le sang. Ils ont dû me tenir, les tiges faisaient 5 fois la taille de mon nez et je devais les garder 48h donc ils m'ont gardé à l'hôpital. J'ai passé vraiment deux jours de repos, sous perfusion, à reprendre des vitamines." Heureusement, Fidji Ruiz est désormais de retour chez elle et peut reprendre son quotidien en toute sérénité.