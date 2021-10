Fidji Ruiz dévoile ses origines surprenantes : "Un bouleversement émotionnel"

"48% espagnole... sans surprise et 30 % DZ", dévoile enfin l'influenceuse sur le réseau social. Avant de clarifier : "Enfin précisons : c'est qu'Anas a retenu dans les 30% 'origine Afrique du Nord : Algérie- maroc - Tunisie -Libye'. Forcément mon homme retient Algérie vous vous doutez bien... Et le reste des pourcentages est minime et j'ai nigériane aussi."

Suivie par deux millions de personnes sur Instagram, Fidji Ruiz, qui vit entre Paris et Dubaï, s'est dite très émue par ses découvertes. "Ce test a été une révélation pour moi car cela me tenait à coeur de savoir l'histoire de ma famille. Je prends conscience que tout est écrit...Je me suis convertie et je découvre aujourd'hui que cela est ancrée dans mon sang depuis toujours, depuis ma naissance cela coulait dans mon code génétique. Tout se révèle à un moment précis dans nos vies, ne l'oubliez jamais. Dieu est grand".