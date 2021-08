Fidji Ruiz convertie à l'islam : prières, tatouages...elle répond a des questions intimes

Fidji Ruiz a pris tout le monde de court lorsqu'en janvier dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité annonçait s'être convertie à l'Islam. Sur Snapchat, la jolie brune qui partage sa vie avec Anas et vit sous le soleil des Emirats Arabes Unis, a dévoilé ce qui a changé dans sa vie depuis ce tournant religieux. A ses abonnés, celle qui a été rendue célèbre grâce à l'émission Friends Trip en 2014 et qui a également participé à Les Marseillais Vs Le Reste du monde, a répondu à toutes les questions de ses followers, sans aucun filtre !

Suivie par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux, Fidji Ruiz, a décidé de se débarrasser de ses tatouages, qui sont interdits en islam. "Tu les enlèves tous ou juste quelques uns ? Comment tu gères avec le soleil ?", lui demande un internaute."Tous, mais il va me falloir plusieurs séances. C'est long et douloureux", a confié l'influenceuse, tout en partageant une vidéo où l'on peut la voir se faire enlever ses tatouages au laser.

Un autre abonné lui lance : "Pourquoi tu fais pas tes ongles ?". "Je ne fais que des manucures, pas de vernis pour mes prières" a expliqué celle qui travaillait dans le domaine de l'esthétique, bien avant d'être connue.

Un curieux demande à Fidji Ruiz si elle fait ses prières quotidiennement, sachant que les musulmans prient cinq fois par jour. "Oui", a déclaré la compagne d'Anas, se photographiant devant son tapis.

Fidji Ruiz : le mystère de ses origines

L'ex-conjointe de Dylan Thiry a également été interrogée sur ses origines. La jolie brune, de son nom complet Zohra Fidji Micheline Ruiz, a rétorqué : "Mes origines, je ne les connais pas vraiment. C'est pour cela que je veux faire un test ADN".