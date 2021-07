Fidji Ruiz convertie à l'islam : jour de grande première pour elle, avec son compagnon Anas

En janvier dernier, Fidji Ruiz a annoncé un tournant dans sa vie. La candidate de télé-réalité révélée dans Friends Trip en 2014 et vue plus récemment dans Les Marseillais VS Le Reste du monde (en 2017) et La Bataille des couples (en 2019) a révélé s'être convertie à l'islam. Depuis cette confession, la jolie brune partage un peu plus son rapport à la religion sur les réseaux sociaux, comme mardi 20 juillet 2021, jour de grande première pour elle.

Quelques semaines après l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kebir ou Aïd al-Adha. C'est l'occasion pour les croyants de sacrifier un mouton et d'en partager la viande avec les plus démunis. Ce jour commémore la soumission d'Ibrahim (Abraham dans la Bible et la Torah) à Dieu. Dans le Coran, il est raconté qu'Ibrahim était prêt à sacrifier son propre fils Ismaïl comme preuve de sa foi. Et alors qu'il s'apprêtait à tuer sa progéniture, l'ange Djibril (alias Gabriel dans les deux autres religions monothéistes) a remplacé le jeune homme par un mouton.

Depuis sa conversion, Fidji a fait enlever ses tatouages... mais n'avait encore jamais célébré cette fête sacrée. "Aujourd'hui, c'est la première fois que je fête l'Aïd du mouton, lance-t-elle sur Snapchat vêtue d'une abaya. J'espère que vous avez passé une bonne journée en famille pour ceux qui fêtent l'Aïd. Nous, c'était trop bien. Par contre entre hier après avoir jeûné et aujourd'hui, j'ai trop mangé. J'ai vraiment abusé. En fait quand il y a des grandes tables comme ça, on dirait que je n'ai plus de limites, que je veux tout manger. C'est n'importe quoi ! C'était trop bien, mais j'ai quand même hâte de me sentir un peu plus légère. Car là, je me sens lourde."

Une grande première passée avec son amoureux Anas, lui aussi de confession musulmane. Sur des images partagées toujours sur le réseau social, le charmant brun s'attèle à la découpe du mouton. Puis, le couple partage un moment convivial autour d'un thé à la menthe et de gâteaux orientaux très appréciés en ces moments de fête. En bref, c'est une grande première en couple et réussie pour Fidji !