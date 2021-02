Dylan Thiry accuse le nouveau compagnon de son ex Fidji Ruiz d'avoir "payé 15 gars" pour l'agresser

Depuis plusieurs mois maintenant, Dylan Thiry et Fidji Ruiz ont mis fin à leur relation. Une relation rythmée par beaucoup de conflits mais dont les deux candidats de télé-réalité semblent s'être remis. Alors que Dylan Thiry aurait retrouvé l'amour dans les bras de Kellyn Sun, Fidji a quant à elle craqué pour un certain Anas, fondateur d'une agence de location de voitures à Dubaï. Et il apparaît que Dylan et Anas se connaissent déjà très bien, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.

En effet, sur les réseaux sociaux, les deux jeunes hommes ont déjà échangé, dans le passé, quelques passes d'armes mais récemment, leur rivalité aurait pris une nouvelle tournure plus inquiétante. En effet, d'après Dylan Thiry, Anas aurait orchestré une agression à son encontre à Paris. Ce mercredi 24 février 2021, il s'est emparé de son compte Instagram pour raconter comment il a "échappé au pire". "Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé hier à Paris. Je suis conscient que ça aurait pu être très grave. J'aurais pu être à l'hôpital, dans le coma ou autre", débute-t-il son récit, encore vraisemblablement sous le choc.

Il a appelé 15 gars pour moi !

"Je vais vous montrer à quel point ce gars est un lâche. Hier j'ai tourné une vidéo avec un Youtubeur. Je ne citerai pas son nom pour le protéger. On peut dire qu'il m'a un peu sauvé la vie. On a été louer une voiture de location. Dans cet établissement, il y avait un contact à Anas. Le Youtubeur a été cherché la voiture en disant que c'était pour moi. Directement le garagiste a prévenu le pote d'Anas, qui a prévenu Anas. Ensuite, Anas a appelé des potes à lui, qu'il a payés. Ils m'attendaient au garage pour me tomber dessus quand je ramenais la voiture. Il a appelé 15 gars pour moi !", a-t-il raconté.

Bien heureusement, Dylan Thiry n'a pas été chargé de ramener lui-même la voiture à l'agence de location. "Je l'ai échappé belle. C'est pour vous dire à quel point ce mec est lâche. C'est lui qui me menace mais quand je propose un octogone il ne répond pas. (...) Comment j'ai échappé à ce truc là ? Le Youtubeur est arrivé avant moi et il m'a dit qu'une quinzaine de gars m'attendaient, des potes d'Anas. Ils ont menacé le Youtubeur, qui n'avait rien à voir, et aussi deux collègues femmes", s'est-il offusqué. Pas du tout décidé à calmer les choses avec Anas, Dylan Thiry conclut en lui proposant un nouvel "octogone", comprenez un combat. "Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer encore une fois un octogone. Si tu ne réponds pas et refuses, c'est que tu es vraiment une grosse merde. (...) Dieu merci, il ne m'est rien arrivé hier. Si j'avais ramené la voiture, je serais à l'hôpital aujourd'hui."

Pour l'heure, Anas ne s'est pas expliqué sur ces lourdes accusations. Quant à Fidji Ruiz, elle a promis de révéler "la vérité de cette mascarade" très prochainement...