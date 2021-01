Les Marseillais : Une ex-candidate convertie à l'islam, "je ne l'ai jamais dit car..."

C'est en 2014, dans l'émission Friends Trip, que les téléspectateurs ont fait connaissance avec Fidji Ruiz. Depuis, la jeune femme a enchaîné les programmes de télé-réalité à l'instar de La Villa des coeurs brisés, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Marseillais VS Le Reste du monde ou encore La Bataille des couples. Aujourd'hui, la belle semble prendre de la distance avec ce monde. Sur Instagram lundi 18 janvier 2021, la belle Fidji a fait une révélation de taille : elle s'est convertie à l'islam.

Lors d'échanges avec ses plus d'1,7 millions d'abonnés sur le réseau social, l'ex-compagne de Dylan Thiry s'est livrée à coeur ouvert. Alors qu'un internaute lui demandait si elle était musulmane, Fidji Ruiz a répondu par l'affirmative. "Vrai. Je me suis convertie il y a plusieurs mois... Je ne vous l'ai jamais dit car ça me regardait moi avant tout, lance-t-elle. Je ne suis pas parfaite et j'apprends tous les jours." Une grande nouvelle pour la jeune femme.

Fidji Ruiz, bientôt un mariage et un bébé avec Anas ?

Dans la foulée, Fidji Ruiz, qui est en couple avec le franco-algérien Anas, assure ne s'être "jamais fixée des origines" lors du choix de ses compagnons. "Par contre de croyance musulmane, oui", lance-t-elle. D'ailleurs, avec le beau brun, c'est du sérieux. Les amoureux ont officialisé leur couple en août 2020 et envisagent même un bel avenir ensemble. Mais attention ! "Bien sûr je souhaite avoir des enfants, mais pas avant un mariage", prévient Fidji.

Lors de cette session questions/réponses sur Instagram, la jolie brune de 30 ans en profite pour mettre les choses au clair quant à ses origines. Certains la pensent italienne, mais c'est faux. "Très compliqué... Origines espagnoles du côté de mon père... Ma mère, je ne sais pas exactement. Elle a perdu sa maman alors qu'elle était encore bébé et je n'ai jamais posé trop de questions", lance-t-elle, précisant avoir des liens avec l'Amérique du Sud. "Et sinon j'ai ma grand-mère adoptive marocaine, d'où mon deuxième prénom Zohra, que j'ai cru étant de mon sang jusqu'à mes 20 ans", poursuit Fidji Zohra Micheline Ruiz, de son nom complet.