Télé-réalité : Sarah Fraisou, Kim Glow... Les vrais prénoms des stars

Depuis plusieurs années maintenant, les émissions de télé-réalité se multiplient sur nos antennes. Entre Les Marseillais, Les Anges, La Villa des coeurs brisés ou encore Secret Story, les téléspectateurs ont du choix pour se divertir. Ces programmes ont vu défiler un panel de candidats, dont certains ont réussi à se faire un nom. En effet, on ne présente plus aujourd'hui Sarah Fraisou, Milla Jasmine ou encore Kim Glow, qui sont devenues de véritables stars sur la Toile, comptant plus de 1 million d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Pour autant, c'est sous leur pseudonyme que sont connues ces personnalités ! Purepeople.com vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon de ces vedettes qui se sont débarrassées de leurs vrais noms pour percer sur le petit écran.

KIM GLOW

On commence avec Kim Glow, révélée pour la première fois en 2013 grâce à sa participation aux Marseillais. Elle deviendra par la suite une candidate incontournable du programme avant de le quitter pour rejoindre l'aventure Les Anges. Mais avant de se lancer dans le milieu de la télé-réalité, Kim Glow était tout simplement connue sous le nom de... Sophie Laune.

SHANNA KRESS

Son ex-meilleure amie, Shanna Kress, a fait de même et a adopté un nouveau nom, celui d'Alicia Cres. En février dernier, elle publiait un premier ouvrage autobiographique, dans lequel elle retraçait son enfance chaotique, ce qui l'a poussée à s'émanciper très vite. Elle vit désormais à Miami où elle poursuit sa carrière de chanteuse.

PAGA ET ADIXIA

C'est l'un des couples emblématiques de la télé-réalité. Pendant plus de trois ans, Adixia et Paga ont fait les beaux jours des Marseillais en s'affichant toujours plus amoureux de saison en saison, jusqu'à même se marier. Malheureusement, à cause des infidélités du meilleur ami de Julien Tanti, leur couple a fini par exploser. En plus de leur passion pour la musique, ils se rejoignaient sur un autre point : celui d'avoir un faux prénom. En effet, Paga s'appelle en fait Anthony Paggini et son ex, la Ch'tite Adixia, se prénomme Adeline Romaniello. Mais cette dernière est allée plus loin puisqu'elle a reconnu avoir officiellement changé d'identité. Adixia est donc aujourd'hui son vrai prénom.

BARBARA LUNE

On continue avec Barbara Lune. L'ancienne candidate des Anges en 2015 avait pour projet d'user de sa notoriété pour percer dans la musique. C'est en partie pour cette raison qu'elle a imaginé ce surnom unique. Mais en réalité, elle s'appelle Sarah Pombo. Aujourd'hui, la jolie brune s'est définitivement retirée de la lumière et a fondé une famille. Le 21 janvier 2020, elle donnait naissance à son premier enfant, un fils prénommé Esteban.

OLYMPE

Vous souvenez-vous d'Olympe ? Ex-finaliste de la deuxième saison de The Voice, il a su tirer son épingle du jeu et a eu la chance de collaborer avec quelques pépites de la chanson française. Une opportunité qu'il aurait peut-être eu plus de mal à saisir s'il avait gardé son nom de naissance : Joffrey Boulanger.

MILLA JASMINE

La sulfureuse Milla Jasmine en a fait tourner des têtes ! Depuis ses débuts à l'écran, la jolie brune s'impose comme l'une des candidates les plus populaires, notamment en raison de sa plastique de rêve, mais aussi pour ses nombreux coups de coeur à la télé. Si aujourd'hui, elle a trouvé son équilibre en la personne de Mujdat, elle ne s'est toujours pas résolue à reprendre son nom de baptême, à savoir Marie-Charlotte Germain. Un nom qui ne colle pas vraiment à sa personnalité...

BEVERLY

La carrière à la télé de Beverly a été largement contrastée. Après des débuts difficiles à enchaîner les émissions qui n'ont pas rencontré de succès, comme Carré Viip en 2011, elle parvient tout de même à se faire une place dans ce milieu select. Son accent du Sud et ses manières de princesse font d'elle un personnage fort, sans oublier son prénom qui est facilement reconnaissable. Mais en réalité, elle est née sous le nom de Anne-Sophie Bello.

LIAM DI BENEDETTO

C'est peu dire que Liam est une jeune femme déterminée. En 2016, elle tentait sa chance pour rejoindre le casting de Secret Story, mais après la diffusion de sa sextape, elle a été écartée au profit de Sarah Lopez. Qu'à cela ne tienne, la jolie brune a rapidement rebondi pour atterrir dans Les Marseillais où elle a créé beaucoup de remous en ayant une liaison avec Julien Tanti, déjà en couple avec Manon Marsault à l'époque. Liam Di Benedetto est aujourd'hui en retrait des tournages et s'occupe de sa fille Joy (1 an et demi). Cela ne veut pas dire qu'elle a récupéré son vrai prénom, pas si différent de son pseudo, puisqu'il s'agit tout simplement de Léa.

JAZZ

En un rien de temps, Jazz est devenue l'une des candidates de télé favorites pour de nombreux internautes. À la tête d'une communauté de millions d'abonnés, la jeune femme s'est exilée à Dubaï après une attaque à son domicile d'Aix-en-Provence. Elle se consacre désormais à sa carrière d'influenceuse avec son mari Laurent et leurs deux enfants, Cayden et Chelsea. Jazz est plus une abréviation de son prénom qu'un pseudonyme puisqu'elle s'appelle Jazmin Lanfranchi.

FIDJI RUIZ

Nous avons découvert Fidji en 2014 dans l'émission Friends Trip sur NRJ12. Elle participe alors à l'émission avec ses meilleures amies Clémence et Julia et fait la rencontre de Ricardo avec qui elle se met en couple. Après plusieurs ruptures et réconciliations, ils se sont définitivement séparés en 2016. Depuis, Fidji a participé à plusieurs émissions, dont Les Marseillais VS Le Reste du Monde ou encore La Villa des Coeurs brisés. Elle file aujourd'hui le parfait amour avec Dylan, ex-aventurier de Koh-Lanta. Son prénom très original a souvent intrigué, et pourtant, il n'est pas totalement inventé : la jeune femme se nomme en réalité Zohra Fidji Micheline Ruiz.

GABANO

C'est LE grand séducteur de la télé-réalité. On ne compte plus les conquêtes de Gabano, aussi surnommé Gabin. Vanessa Lawrens, Julia Paredes, Nadège Lacroix ou encore Fidji, elles ont toutes succombé aux charmes du papa de Marilou, née en 2010. Sa réputation colle bien avec son prénom, qui lui donne un style de "bad boy", car Gabano s'appelle en fait Anthony Manenc.

NEHUDA

Nehuda a de son côté complètement oublié son vrai prénom. Elle qui se nommait en réalité à l'origine Léa Jérôme a décidé de tourner le dos à cette période de sa vie. Le public a fait sa connaissance en 2016 dans Les Anges. Sur le tournage, elle y a rencontré Ricardo avec qui elle a eu une fille l'année suivante, Laïa. Souvent sévèrement critiqué, le couple a décidé de ne plus rien partager de sa vie privée.

Pour d'autres, si leur prénom leur convenait, ils ont décidé en revanche de modifier leur nom de famille. Pour des besoins de prononciations, de facilité ou encore pour qu'il soit plus accrocheur. Ainsi, Maddy Burciaga est en réalité Maddy Scheidler. Sarah Lopez est Sarah Hassounat. Sarah Fraisou est Sarah Chouiekh, Elsa Dasc est Elsa Scattolin et Maeva Martinez est Maeva Pellerin.