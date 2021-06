Fidji Ruiz convertie à l'islam : sa grande décision qui "ne regarde que Dieu et elle"

Grand changement dans la vie de Fidji Ruiz. La candidate de télé-réalité révélée dans Friends Trip en 2014 et vue plus récemment dans Les Marseillais VS Le Reste du monde (en 2017) et La Bataille des couples (en 2019) révèle sur Snapchat dimanche 27 juin 2021 avoir pris une décision importante, celle d'effacer ses nombreux tatouages. Un choix en lien avec ses convictions religieuses, comme elle l'explique.

Après avoir partagé des images de son détatouage, Fidji Ruiz a été questionnée par plusieurs abonnés sur les raisons de cette décision. "Je ne veux pas de jugement. C'est mon choix personnel. C'est par rapport à mes convictions religieuses. Vous le savez, je me suis convertie à l'islam il y a un petit moment déjà, rappelle-t-elle. J'étais tatouée avant de me convertir. Je me suis renseignée, et dans la religion musulmane, il est préférable de les retirer si tu en as la possibilité, ou de les cacher. J'en avais plusieurs, notamment sur les bras, donc je savais qu'ils allaient quand même se voir... J'ai donc fait le choix de les enlever."

Cet acte, l'ex-compagne de Dylan Thiry, vu dans Koh-Lanta, l'a mûrement réfléchi. "J'en parlais déjà à Anas [NDLR : son compagnon actuel], lui m'a connue comme ça donc ça ne lui posait pas trop problème, lance-t-elle. Je n'en suis qu'au début du travail, je vais avoir, à mon avis, besoin de plusieurs séances. Mais j'ai sauté le pas !"

L'explication de la belle Fidji Ruiz n'a pas convaincu tout le monde. Certains lui reprochent de ne pas être irréprochable sur tous les points. "C'est mon choix, je sais que je ne suis pas parfaite. Peut-être que je devrais aller plus vite, changer plein de choses dans ma vie... Mais je le fais petit à petit, avec le coeur. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, à faire. Mais ça ne regarde que Dieu et moi. Et en tout cas, j'avance", déclare-t-elle en réponse aux critiques.

Fidji Ruiz assure être devenue musulmane il y a longtemps, mais ce n'est qu'en janvier dernier qu'elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Je me suis convertie à l'islam il y a plusieurs mois... Je ne vous l'ai jamais dit car ça me regardait avant tout", avait-elle lâché. Face au bel accueil de ses followers, la voilà qui partage désormais un peu plus à ce sujet.