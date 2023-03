"J'avais tellement donné" : Ce jour où Luc Besson a déçu son ex-femme Maïwen, la mère de sa fille Shanna

Luc Besson, qui a 64 ans ce samedi, a marqué le cinéma à sa manière, grâce à un style propre à lui. Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, et plus récemment Lucy avec Scarlett Johansson... Il compte beaucoup de classiques à son actif. Mais encore aujourd'hui, Le Cinquième Élément reste très certainement son plus gros succès. Un long-métrage dans lequel on peut notamment retrouver son ex-femme Maïwenn (avec qui il est père d'une fille prénommée Shanna, ndlr), qui incarne l'un des personnages marquants de cette superproduction, à savoir l'alien cantatrice Diva Plavalaguna.

Un personnage culte qui a marqué la culture pop de la fin des années 1990. Mais le résultat du film avait, dans un premier temps, laissé un sentiment amer à Maïwenn, comme elle l'avait confié au cours d'une interview accordée au site québécois Cinémaniak : "J'ai donné tellement d'énergie pour ce personnage que lorsque j'ai découvert ce que Luc avait choisi pour le film, j'étais un peu déçue. Ça va si vite. Il a monté cette scène avec une autre, un combat de Leeloo, et j'étais choquée qu'il n'ait pas montré plus du concert, car pour moi, c'était magique. J'ai pensé que, quand les spectateurs verraient le film, ils ne me verraient pas, ils ne verraient pas mon travail, le temps que j'ai passé à préparer le rôle."

Tu dois choisir

Un entretien au cours duquel elle était également revenue sur la manière dont ce célèbre rôle était venu jusqu'à elle. "La première fois que j'ai entendu parler de la diva, c'était dans mon lit. On était ensemble depuis quelques mois Il a commencé à me parler du personnage de la diva et m'a dit : 'Peut-être que j'ai envie que tu joues ce rôle'", s'était-elle souvenue dans un premier temps.

"Mais je lui ai répondu : 'Merci, mais si je t'aime, j'ai envie de te montrer mon amour, qui est pur, et donc je n'ai pas envie de travailler avec toi. Tu dois choisir, soit on s'aime et on ne travaille pas ensemble, soit on ne sort pas ensemble et on peut travailler tous les deux.' Il m'a répondu : 'D'accord, je préfère être avec toi, alors.' Il me montrait tous les essais pour ses personnages, Leeloo, Gary Oldman... Et puis j'ai vu celui de la diva, c'était une fille très bien, un top model allemand qui devait le faire. (...) Et deux jours avant le début de la préparation, elle a disparu, plus de nouvelles...", avait-elle ajouté, elle qui, depuis, s'est séparée du réalisateur.



Elle avait alors accepté d'aider son compagnon et de relever le challenge en acceptant ainsi le rôle. "Il fallait qu'on croie que c'est moi !", avait-elle conclu. Un beau destin !