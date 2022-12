"J'avais une overdose de mon mec" : Gilles Simon et sa femme au bord de la rupture, elle dévoile la raison

C'est l'un des joueurs de tennis préférés des Français et à 38 ans (qu'il fête ce 27 décembre), Gilles Simon peut se dire qu'il a réussi une très belle carrière. Quart de finaliste à Wimbledon et à l'Open d'Australie, il a déjà atteint la sixième place mondiale, battant les meilleurs joueurs de la planète au passage. Il a choisi 2022 pour mettre un terme à 20 années de tennis au plus haut niveau, pendant lesquelles il a pu compter sur une vie de famille très stable. Côté coeur, le champion partage la vie de la belle Carine Lauret depuis plus de 15 ans maintenant et les deux tourtereaux sont les heureux parents de deux jeunes garçons, Valentin (12 ans) et Timothée (9 ans).

Si tout va pour le mieux aujourd'hui entre Gilles Simon et Carine, il y a eu des périodes plus compliquées dans leur relation. Au départ, la mère de ses enfants a décidé de le suivre un peu partout pour l'accompagner lors des tournois. "Au début, ça me plaisait beaucoup. Gilles m'a permis de découvrir le monde. Les beaux endroits, les beaux hôtels, la vie sans contraintes, sans cuisine, sans ménage", raconte-t-elle en entrevue pour L'Équipe en janvier 2015, avant de se rendre compte que ça ne lui convient pas : "En fait, petit à petit, Gilles m'a déracinée. J'ai coupé les ponts avec les gens que j'aimais. Et j'ai perdu ma personnalité. Même ma mère me présentait en disant : 'C'est la femme de Gilles Simon'. Parfois, mes proches m'appelaient juste pour me demander des nouvelles de Gilles. Je n'existais plus trop et j'en ai eu marre."

D'un côté, j'éprouve une fierté sans limite pour lui. De l'autre, je me dis que moi je suis une merde, que je vaux rien

Carine prend alors une décision radicale et elle arrête de suivre son compagnon et reprend un travail sur Paris, pendant un an et demi. "C'est là, en 2008, qu'il a tout pété !", se souvient-elle. Elle ne le voit alors plus beaucoup et elle en apprend plus sur lui à travers les médias qu'en le côtoyant. "Je n'ai plus du tout aimé être la femme de (...) J'avais une overdose de mon mec alors que je ne le voyais plus ! C'est très difficile de trouver sa place. D'un côté, j'éprouve une fierté sans limite pour lui. De l'autre, je me dis que moi je suis une merde, que je vaux rien", conclut-elle son témoignage sans filtre.

Aujourd'hui, tout semble oublié et Carine est heureuse et épanouie au côté de Gilles Simon et on imagine que les amoureux vont pouvoir fêter dignement l'anniversaire du tennisman !