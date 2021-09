"J'étais allongée, éveillée..." : Uma Thurman à coeur ouvert sur son avortement

Nous sommes en 2021 et l'avortement est toujours, malheureusement, un sujet d'actualité. À la lumière de la nouvelle loi extrémiste et anti-avortement de l'État du Texas (États-Unis), de nombreuses personnalités prennent la parole. Uma Thurman fait partie de ces femmes à qui l'avortement a sauvé la vie. L'actrice oscarisée a publié un texte poignant sur son avortement survenu lorsqu'elle était adolescente, dans les tribunes du Washington Post, le lundi 21 septembre 2021.

Uma Thurman explique avoir commencé sa carrière à l'âge de 15 ans, dans un environnement où elle était "la seule enfant dans la pièce". "Plus tard dans l'adolescence, je suis tombée enceinte accidentellement d'un homme beaucoup plus vieux. Je vivais avec une seule valise en Europe, loin de ma famille avec un travail qui allait bientôt débuter. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais garder le bébé, mais comment ?", se questionne alors cette adolescente. La jeune actrice téléphone à ses parents, tandis que sa mère était "gravement malade" à l'hôpital.

"Je méritais cette douleur"

Très vite, Uma Thurman comprend qu'elle ne peut pas garder ce foetus. "Je commençais tout juste ma carrière et je n'avais pas les moyens de lui offrir un foyer stable, ni même pour moi-même. Nous avons décidé en tant que famille que je ne pouvais pas poursuivre ma grossesse et que l'avortement était le bon choix. Mon coeur était tout de même brisé", se souvient-elle. Une amie plus âgée originaire d'Allemagne lui a alors proposé son aide.

Ça faisait terriblement mal, mais je ne me suis pas plainte. J'avais emmagasiné tant de honte que je méritais cette douleur", déplore-t-elle. Toute sa vie, Dans le cabinet de son médecin, basé à Cologne, on a donné à Uma Thurman une "anesthésie locale" avant l'avortement. "J'étais allongée, éveillée, sur la table pendant que le docteur, qui était un homme gentil, m'expliquait tout le processus alors qu'il le mettait en pratique., déplore-t-elle. Toute sa vie, l'actrice américaine se souviendra de la remarque du docteur alors que ses doigts agrippaient le lit médical : "Vous avez des mains magnifiques, vous me rappelez ma fille". Un simple geste d'humanité qui a été "l'un des moments les plus chargés de compassion" de sa vie. Dans ses yeux, elle était toujours une personne, une fille, une adolescente.

Avorter pour choisir sa vie