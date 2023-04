"Jamais un enfant royal n'y aurait été autorisé avant" : Le prince George privilégié par rapport à William, grande révélation

Contrairement à sa vénérable grand-mère qui adorait les chapeaux et les corgis, à son grand-père qui aimait le polo, sa maman fan de photographie ou encore son papa de moto, le prince George a l'âme d'un artiste. Passionné par la musique, ce n'est pourtant pas le piano, le violon ou tout autre instrument qui aurait sa place dans le palais de Buckingham qui a les faveurs du jeune prince. Plus rock, le garçonnet serait un féru de guitare électrique. Ayant déjà le rythme dans la peau, le petit garçon blond adore frotter les cordes vibrantes et métalliques de son instrument.

Cette information a été révélée par Tom Quinn, expert de la monarchie britannique, dans les colonnes de Gala. "J'ai discuté avec le professeur de musique du prince George à l'époque où George était scolarisé à St Thomas Battersea, et il m'a raconté à quel point George aimait la guitare électrique. Jamais un enfant royal n'aurait été autorisé à jouer de cet instrument avant Kate et William. Il n'aurait pas pu faire autre chose que du piano", a confié l'expert. Un hobby qui était auparavant interdit aux autres membres de la famille royale car jugé bien trop vulgaire et trop commun pour leurs fines mains délicates. L'héritier au trône est donc en train de révolutionner et de moderniser, sans le savoir, la monarchie britannique.

Fans du ballon ovale (et rond !)

Selon le magazine Hello, le prince George est aussi très intéressé par le rugby. Un sport qu'il pratique au sein de son école et qui semble être aussi devenu une véritable passion. "Ils essaient de lui apprendre les règles. Ils les déplacent pour leur confiance. Parce qu'il est grand, il a le physique", a déclaré sa mère pour l'hebdomadaire. Une discipline aussi très appréciée par le prince Louis, petit dernier de la famille.

De son côté, la princesse Charlotte casse également les codes puisqu'elle adore le football. "Charlotte veut que je vous dise qu'elle est vraiment douée dans les buts... une star en herbe pour l'avenir !" confiait ainsi récemment le prince William à l'équipe féminine d'Angleterre.