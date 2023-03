Wiliam et Kate : Leurs enfants George, Charlotte et Louis terriblement craquants en photos, mais comment font-ils ?

Chacune de leurs apparitions publiques entraîne des moues attendries : les trois enfants de Kate et William ne cessent de conquérir le public du monde entier à travers les clichés de la presse. George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (5 ans) sont des modèles débordants de naturel, de tendresse et de malice. Le photographe Arthur Edwards, qui a immortalisé la famille royale britannique durant quarante-cinq ans, s'est exprimé sur son travail auprès des membres de la Couronne et a notamment dévoilé son astuce pour prendre aussi bien en photos le trio craquant de Buckingham.

Arthur Edwards sait capter comme personne les regards et les moments avec son objectif qu'il a utilisé pour couvrir les reportages du journal britannique The Sun. Le photographe a ainsi expliqué au magazine People son secret pour photographier les trois célèbres bambins : "L'astuce, c'est d'être patient. Il faut être patient parce qu'ils vont faire quelque chose de particulier et il faut essayer de le capturer. Avec la reine, c'était la même chose. On sait qu'on va finalement avoir un sourire, mais il faut savoir attendre."

Des instants naturels immortalisés

Pour illustrer ses propos, le photographe s'est remémoré le voyage au Canada en 2016 de George avec ses parents, alors qu'il était âgé de 3 ans. Il a ainsi pu le prendre en photo en faisant un adorable signe à la foule de ses deux mains : "George était relativement jeune et allait monter dans l'avion pour le ramener chez lui quand il a fait un signe des deux mains. C'était une photo adorable, mais c'est certainement sa mère qui avait dû lui dire de le faire." Elle-même photographe très douée, la princesse sait former ses enfants à être des modèles photos exemplaires !

La jeune Charlotte a également son lot de photos craquantes. "Charlotte, elle est elle-même. Quand elle était sur l'île de Wight [en 2019] à faire du bateau avec ses parents (...), elle s'est tournée vers les photographes et a tiré la langue à tout le monde", se souvient Arthur Edwards. "C'est une petite dame. Elle est train de devenir une princesse de plus en plus et Kate l'habille avec beaucoup de goût", ajoute-t-il. On a hâte de découvrir les clichés du fameux couronnement de Charles III, organisé le 6 mai prochain à Londres.