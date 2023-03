Diaporama : Wiliam et Kate : Leurs enfants George, Charlotte et Louis terriblement craquants en photos, mais comment font-ils ?

1 / 16 Wiliam et Kate : Leurs enfants George, Charlotte et Louis terriblement craquants en photos, mais comment font-ils ?

Si la famille royale ne fait pas toujours l'unanimité, les enfants de Kate et William sont irrésistibles sur chaque photo, quel est le secret de tant de mignonnerie et de naturel ?

A seulement 3 ans, George de Cambridge, l'aîné du couple, avait fait fondre l'assistance en faisant un signe des deux mains

Photographe qui a couvert de nombreux événements royaux pour "The Sun", Arthur Edwards a expliqué son secret pour capturer ces instants

5 / 16 "Il faut être patient", a tout simplement dit le photographe, précisant qu'il faut savoir attendre le bon moment pour capter un regard par exemple. Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

Trio adorable, George, Charlotte et Louis ne cessent de faire des apparitions pleines de tendresse

7 / 16 Elle-même photographe de talent, la princesse Kate a certainement transmis l'art de bien poser à ses enfants. Pour la fête des Mères, le prince et la princesse de Galles ont dévoilé une photo inédite de la duchesse, Catherine Kate Middleton avec ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le 19 mars 2023. © Princess of Wales Instagram via Bestimage © BestImage, The Princess of Wales Instagram via Bestimage

Départ du prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince Georges et la princesse Charlotte après leurs voyage de 8 jours au Canada à Victoria le 1er octobre 2016.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022.

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022.

Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022.