Kate Middleton "ne fera jamais de drame" : la princesse exemplaire et enfin défendue !

Quand on entre dans la famille royale britannique, on se tient de respecter ses membres et les règles qui régissent la Firme, notamment celle du "Never explain, never complain" dont le but est de ne pas réagir et de faire comme si de rien n'était quand la famille est attaquée. Et ce, même si les piques proviennent d'une ancienne tête couronnée. Depuis des semaines, le prince Harry tire à balles réelles sur le clan, n'épargnant personne, pas même sa belle-soeur Kate Middleton.

La duchesse de Cambridge, blessée par les remarques acerbes et les souvenirs écrits dans les mémoires du duc de Sussex, ne peut rien dire ni faire face à autant de méchanceté à son égard. Mais cela ne l'empêche pas d'assurer ses devoirs royaux avec le sourire comme l'ont prouvé ses dernières sorties. Rugby, visite de crèches ou d'hôpital avec ou sans William, la maman de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) n'a pas chômé et elle a travaillé dur avec toute la bonne humeur qui la caractérise ! Une prouesse qui n'est pas à la portée de n'importe qui et que Katie Nicholl, experte de la Firme, a tenu à souligner.

Au magazine OK !, la journaliste et auteure a fait part de toute l'admiration qu'elle vouait à Kate Middleton. Particulièrement après toutes les choses que le prince Harry a dites à son sujet et qui l'ont anéantie : "Elle est bien au-dessus de tous ces drames" a-t-elle indiqué. Elle a notamment salué la dévotion de la duchesse et sa capacité à faire passer ses devoirs royaux avant sa propre personne : "Elle ne fait pas un métier qui consiste seulement à sourire, elle doit aussi faire sourire les gens. Elle ne fait aucun scandale et n'en a jamais fait d'ailleurs." D'après Katie Nicholl, Kate Middleton est juste parfaite puisqu'elle "montre l'exemple et fait passer son bien-être après tout le reste." Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Meghan et Kate, toujours comparées

Lorsque Meghan Markle et le prince Harry étaient encore des membres actifs de la Couronne, les deux duchesses étaient bien souvent comparées l'une à l'autre. Pour le plus grand malheur de l'ex-actrice américaine. Dans le documentaire Harry & Meghan diffusé sur Netflix en décembre, les Sussex s'étaient exprimés sur cette guerre que les médias avaient entamée à l'encontre de Meghan : "Le problème, c'est que quand quelqu'un censé occuper un second rôle se marie aussi et vole la vedette, ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire, ça contrarie les gens, ça bouscule l'équilibre" avait déclaré Harry. Le début d'une longue liste d'agressions.