Meghan Markle, la guerre des duchesses : sa grande rivalité avec Kate Middleton

Après avoir longtemps laissé les médias et les autres parler de leur histoire à leur place, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement choisi de prendre la parole et de rétablir leur vérité. Sa réputation, le couple Sussex y tient et ne veut plus voir tout le monde la faire ou la défaire à sa place. C'est la raison pour laquelle Harry et Meghan ont fait de leur histoire un documentaire diffusé sur Netflix, dont les trois derniers épisodes sont sortis ce jeudi 15 décembre. Les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, reviennent sur leur parcours au sein de la monarchie. Si les débuts ont été tout rose (ou presque), le mariage et la première grossesse de Meghan Markle ont fait tourner les choses au vinaigre.

Meghan Markle et le prince Harry s'en sont rapidement rendus compte quand ils ont constaté que la duchesse de Sussex était devenue la cible des médias quoiqu'elle fasse. Kate Middleton s'est d'ailleurs retrouvée au centre de cette affaire. Alors que la femme du prince William s'attirait toute la sympathie du monde à chacune de ses sorties, Meghan Markle, elle, était attaquée. Quand Kate apparaissait les mains tendrement lovées sur son baby bump, le même geste de la part de Meghan posait question et faisait l'objet de critiques.

Pour calmer ses nausées importantes lors du premier trimestre de grossesse, il était notamment annoncé que Kate Middleton consommait de l'avocat. Une habitude saluée par le public sauf quand Meghan Markle fut concernée. La duchesse de Sussex faisait apparemment de même lorsqu'elle était enceinte du petit Archie. Mais bizarrement, les conséquences néfastes de la culture de l'avocat sur l'environnement prenait beaucoup plus de place la concernant. Toutes les tenues étaient aussi passées au crible, au grand détriment de Meghan Markle. Si tout ce que Kate portait la mettait en valeur et provoquait les éloges de tous, qu'importe les épaules dénudées ou le protocole enfreint, Meghan Markle avait le droit à des reproches. Un fait regrettable qui a fini par la faire sombrer.

Une rivalité de famille

Ces comparaisons ont été douloureuses pour Meghan Markle. La duchesse, soucieuse de bien faire pour faire partie intégrante de la famille de son époux, n'a pas réussi à se faire une place malgré la popularité que son couple avec Harry suscitait. Appréciés depuis leur mariage et leur escapade officielle en Australie, Harry et Meghan ont vite senti le vent tourner : "Le problème, c'est que quand quelqu'un censé occuper un second rôle se marie aussi et vole la vedette, ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire, ça contrarie les gens, ça bouscule l'équilibre" précise Harry dans le documentaire. Tout aurait donc été fait pour "réduire leur influence."