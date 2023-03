Kate Middleton disparaît brutalement : La princesse absente d'une rencontre importante, ses fans s'interrogent !

C'est un nouvel engagement qui s'est déroulé sans accroc pour Kate Middleton : arrivée au bras de son mari le prince William pour la messe du Commonwealth Day, la princesse de Galles, sublime dans un tailleur fleuri, a parfaitement géré le vent qui n'a pas été loin de la décoiffer. Pour retrouver, ensuite, sa belle-famille dans la prestigieuse Westminster Abbaye où elle a assisté au service.

Une belle-famille qui s'est retrouvée ensuite à Buckingham Palace autour de Charles III et de la reine Camilla pour une réception avec leurs invités venus du Commonwealth tout entier. Mais sans Kate Middleton justement : la jeune femme s'est éclipsée selon le magazine britannique Hello ! et n'a pas assisté à la suite de la journée.

Une absence soudaine qui a surpris ses fans : mais pourquoi n'était-elle plus là ? Si les fans de la jeune femme ont élaboré plusieurs théories, la raison en était toute simple : Kate Middleton est tout simplement rentrée à Windsor pour récupérer ses enfants à l'école ! En effet, les jeunes George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) sont scolarisés depuis la rentrée à la Lambrook School, près de la nouvelle maison de la famille et leurs parents tentent d'être là au maximum pour eux.

Bientôt au couronnement

Ce qui signifie que la princesse a choisi pour une fois de privilégier son rôle de maman, et de sécher un engagement officiel. Une décision rare chez elle, mais qui avait été cependant prise de longue date, puisque toujours selon le magazine britannique, la jeune femme n'aurait pas dû être inscrite sur les listes des invités de la réception et ne l'a été qu'en raison d'une erreur administrative. Et qui est peu étonnante : si elle se conforme toujours au bon vouloir de la monarchie, la jeune femme a toujours assumé de vouloir offrir à ses bambins une enfance aussi normale que possible.

C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avaient poussé le fils aîné du roi Charles et sa femme à quitter Londres pour Windsor l'été dernier : tous les deux avaient estimé que leurs trois enfants grandiraient mieux à la campagne, eux qui adorent les activités sportives et ont besoin de se défouler régulièrement.

Tous les trois devraient cependant faire une apparition remarquée dans quelques semaines : en effet, George, Charlotte et Louis assisteront au couronnement de leur grand-père, le roi Charles III. Plus encore, l'aîné de la fratrie devrait même y tenir un certain rôle, même si ses parents ne veulent pas qu'il soit trop vite sous le feu des projecteurs. Une présence quasi certaine, contrairement à leurs cousins Archie et Lilibet (presque 4 et 2 ans), les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, qui n'auraient pas été invités car trop jeunes...