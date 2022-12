George, Charlotte et Louis au taquet pour Noël : déco, cuisine, spectacle... le trio en plein préparatifs !

Les enfants (et les parents) attendent Noël toute l'année. Alors quand vient ENFIN le temps du Père Noël, des décorations, des listes de cadeaux et des repas de fête, l'excitation est à son comble. Si certaines familles peinent à canaliser l'énergie des plus petits, d'autres trouvent la parade parfaite pour les occuper le temps que le jour J arrive. Les calendriers de l'avent sont d'ailleurs faits pour ça mais pas que ! Dans certaines écoles, tout est fait pour occuper les esprits et détourner au maximum l'attention du décompte de Noël. George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate Middleton et du prince William, en savent quelque chose puisqu'à la Lambrook School où ils sont scolarisés depuis le début de l'année scolaire, ils ne chôment pas !

Comme l'a indiqué le site Hello, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, multiplient les activités et les ateliers manuels. Au programme de cette fin d'année en attendant les vacances : une épreuve de cuisine au cours de laquelle les deux frères et la soeur vont réaliser des petits pains pour le grand dîner et un atelier de fabrication de Christingle, une sorte de bougeoir fabriqué à partir d'une orange.

A la Lambrook School, on ne se contente pas que de cela. Des spectacles sont également organisés pour apprendre aux élèves à chanter. Un concours de chant a lieu, le Pre Prep House, leur permettant peut-être de faire partie de la chorale de Noël. Comme pour chaque école ou presque, un spectacle de fin d'années sera organisé avant les vacances. Un show que ne manqueront pas d'honorer Kate Middleton et le prince William, eux qui sont si impliqués dans l'éducation de leurs bambins.

Noël en famille et dans la tradition

Cette année sera la première fois que le clan Windsor célèbre Noël sans la reine Elizabeth, disparue le 8 septembre dernier. Charles, devenu roi, a décidé de bousculer quelques habitudes jusqu'alors suivies à la lettre. Si tous se réuniront à Sandringham (oui, même Sarah Ferguson), ils n'auront cette fois-ci pas à suivre la retransmission du discours de fin d'année du roi à la télévision. L'ambiance sera bien plus décontractée. Enfin on l'espère, étant donné le contexte...