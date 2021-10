"Je combats ma sexualité depuis plus de 6 ans" : un footballeur en activité fait son coming out

L'acceptation des personnes homosexuelles dans le sport en est encore à ses débuts, mais visiblement les choses vont dans le bon sens. Après plusieurs coming out de personnalités notamment en France où des athlètes ont décidé de prendre la parole pour faire avancer leur cause, c'est désormais un joueur de football qui a franchi le pas. Josh Cavallo s'est exprimé à travers ses réseaux sociaux, mais également à la télévision pour parler de son homosexualité, devenant ainsi le premier footballeur en activité à ouvertement le dire.

Une première qu'il a décidé de faire sur son compte Twitter en publiant ce mercredi 27 octobre 2021 une série de photos comportant un long et courageux message, ainsi qu'une vidéo explicative. Le footballeur australien de 21 ans y explique les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. "Je suis joueur de football et je suis gay. Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité équitablement (...) Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out. Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté", explique-t-il.

J'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel

Il a fallu du courage au jeune homme pour enfin s'ouvrir sur son homosexualité, surtout dans un univers comme celui du football. "En tant que footballeur gay, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n'est pas quelque chose de facile", révèle-t-il.