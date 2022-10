"Je l'aimais trop" : Cette chanteuse dont Vianney était complètement fou

Il a longtemps chanté Pas là (et il le fait toujours) mais il est partout depuis. C'est par ce titre que la carrière de Vianney a décollé en 2015 et n'est plus jamais redescendue. A seulement 31 ans, il s'est hissé en haut du classement des plus grands artistes français. Pour preuve, Vianney a enchaîné les featurings et le dernier en date a de quoi faire pâlir ses collègues. Pour Call on me, ce n'est autre qu'avec Ed Sheeran que Vianney a collaboré. Une véritable consécration qui a néanmoins débuté il y a plusieurs années pour lui.

En 2016, Vianney a partagé un duo avec Axelle Red, la chanteuse belge, sur Parce que c'est toi sur la scène d'Alcaline. Un moment hors du temps pour Vianney qui n'a jamais caché toute l'admiration qu'il avait pour elle. Sur les ondes d'AirZen Radio, l'interprète de Beau-Papa a évoqué ce duo inespéré avec Julie Obispo et avoué l'énorme béguin qu'il avait pour elle : "Axelle Red, c'était une obsession, a-t-il débuté. J'ai adoré Axelle Red quand j'étais petit. Dans la cour, j'adorais taguer à la craie plein de trucs, écrire plein de choses et j'écrivais Axelle Red partout avec des coeurs. Je l'aimais trop, j'étais fan."

A l'occasion de son anniversaire le 13 février dernier, Vianney avait même dévoilé le contenu d'une lettre qu'il lui avait adressée quand il avait 8 ans et demi : "J'aime beaucoup vos chansons. Mes préférées sont Sensualité et Toujours Moi. J'ai deux disques de vous. [...] Je vous propose de faire une chanson en flamand" lui avait-il dit. Une proposition qui "tient toujours" comme il l'avait fait savoir en légende de ce post plein de nostalgie et d'autodérision. Si la collaboration artistique avec Axelle Red donne des étoiles dans les yeux de Vianney, elle s'arrêtera au cadre professionnel.