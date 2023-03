"Je le menais en bateau" : Nadine de Rothschild courtisée par une légende de la chanson française

En quatre-vingt dix ans d'existence, Nadine de Rothschild a vu passer de nombreux hommes dans sa vie mais seul l'un d'entre eux a eu la chance de l'épouser, et pas n'importe qui : Edmond de Rothschild qui lui a offert le titre de baronne et une ascension sociale vertigineuse. Jusqu'au décès du banquier franco-suisse, fondateur-président du Groupe Edmond de Rothschild, en 1997.

C'est en 1960 que celle qui publie aujourd'hui son 15e livre, Très chères baronnes de Rothschild (Éditions Gourcuff Gradenigo), croise la route de son futur époux, au cours d'une soirée. Ce dernier vient tout juste de divorcer après un an de mariage et est déjà prêt à se remettre en selle. Comme le rappelle ce samedi Le Figaro dans son entretien avec Nadine de Rothschild, actuellement en pleine promotion de sa dernière oeuvre, Edmond de Rothschild exprime tout de suite ses sentiments, une audace qui paye. Trois semaines après leur rencontre ils emménagent ensemble, trois ans plus tard le mariage (en 1963 donc) et la naissance de leur fils unique Benjamin la même année. Ce dernier est décédé en 2021.

Née Nadine Lhopitalier en 1932 à Saint-Quentin, la future baronne de Rothschild grandit à Puteaux avec une mère ouvrière et un beau-père dans la police. Repérée par le peintre Jean-Gabriel Domergue après qu'elle a répondu à une annonce, Nadine de Rothschild est par la suite présentée au cinéaste Marc Allégret. C'est alors que sa carrière d'actrice débute avec de multiples rencontres de taille : Henri Salvador, Gilbert Bécaud ou encore Charles Aznavour. Parmi elles également, celle avec un certain Georges Brassens.

La petite fleur de Brassens, c'est elle

Celle qui se fait alors appeler Nadine Tallier inspire l'immense chanteur qui écrit pour elle Une jolie fleur. Et à en croire Nadine de Rothschild, Georges Brassens voyait bien plus en elle qu'une simple source d'inspiration... "Georges me disait toujours : 'est-ce que tu veux dîner avec moi? Et je lui disais toujours: 'Oui, Georges, mais demain." Mais ce n'était jamais demain. Il était d'une grande naïveté et à un moment il a dû réaliser que je le menais en bateau", raconte-t-elle aujourd'hui au Figaro.

Courtisée, Nadine de Rothschild l'est toujours. Après le décès d'Edmond, un autre homme riche et puissant lui a proposé de l'épouser : David Rockefeller qui est mort en 2017. "Comme il était un ami de la famille, il a pensé que l'on connaissait les mêmes personnes, que l'on avait les mêmes amis et que cela pourrait très bien faire un très bon mariage. Il était charmant, très bien élevé, courtois. On avait les mêmes habitudes ; on fréquentait les mêmes milieux. Mais voilà, cela ne s'est pas fait", raconte la baronne de 90 ans au Figaro qui lance que ce mariage aurait un avantage, celui de ne pas avoir à changer les initiales de sa bagagerie," Rockefeller, Rothschild, c'était la même chose".