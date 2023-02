"J'étais une geisha" : Nadine de Rothschild franche sur les hommes, "je ne leur disais jamais non..."

Rien ne prédestinait Nadine Lhopitalier à cette vie exceptionnelle. Et pourtant, celle qui a quitté sa famille à 14 ans avec un certificat d'études primaires est devenue une baronne et a répandu dans tout le pays son art du savoir vivre. À l'occasion de la sortie de son livre Très chères baronnes de Rothschild (éditions Gourcuff Gradenigo), le magazine Gala l'a rencontrée. Une entrevue sous le signe de l'élégance et de la sincérité.

À la fois affirmée et fantasque, joyeuse et toujours élégante, Nadine de Rothschild pose un regard sur sa vie en toute franchise. Ancienne mannequin et actrice, la mondaine de 90 ans se souvient de sa jeunesse, quand elle faisait tourner toutes les têtes : "J'étais une geisha. J'ai toujours fait croire aux hommes que je les admirais, même si parfois je pensais le contraire. Je leur dois mon succès. Je ne leur disais jamais 'non' mais 'peut-être'. J'ai su me faire désirer." Le peintre Jean-Gabriel Domergue en avait fait sa muse, elle a tourné sous la direction de Marc Allégret et a conquis Georges Brassens : "Je repoussais ses avances en lui disant 'demain peut-être'. Cet adverbe offre la porte de l'espoir, de l'imaginaire..."

J'ai tout fait pour rendre sa vie agréable.

Viendra alors la rencontre avec son époux, le banquier et baron franco-suisse Edmond de Rothschild, qu'elle rencontre en 1960 lors d'un dîner chic. "On s'est fréquenté pendant trois ans avant de s'unir. J'avais alors 30 ans, ce qui n'était pas jeune à l'époque pour se marier", confie Nadine de Rothschild. Elle consacre sa vie à son mari jusqu'à son décès en 1997, devient sa conseillère voire sa "deuxième maman" : "J'ai tout fait pour rendre sa vie agréable. Je m'occupais de nos 14 maisons, je l'accompagnais partout et on recevait beaucoup. Et puis à sa mort, je me suis retirée..."

Le drame de sa vie, la mort de son fils unique

Si elle a laissé toute la lumière à son fils unique Benjamin et la jouissance de leurs biens les plus emblématiques comme le château de Pregny, en Suisse, de l'hôtel particulier de la rue de l'Elysée ou encore la présidence du conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Holding SA, elle a fait ensuite face au pire : enterrer son enfant. En 2021, il est décédé à 57 ans d'une crise cardiaque, laissant derrière lui son épouse Ariane et leurs quatre filles Noémie, Alice, Eve et Olivia. À l'évocation de son fils disparu, ses yeux brillent mais ne pleurent pas, elle qui ne veut pas imposer sa douleur, aussi violente soit-elle, aux autres. Mais elle partagera son regret, celui de ne pas lui avoir consacré plus temps.

