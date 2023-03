"Je lui ai mis une tarte " Yannick Noah, un père pas toujours tendre... échange houleux avec son célèbre fils

S'il y a une personnalité qui fait l'unanimité en France, c'est bien Yannick Noah. Il faut dire qu'avec la carrière de tennisman qu'il a eue, il a réussi à se faire aimer de tous. Dernier Français à avoir remporté le tournoi de Roland Garros, il a su fédérer le public autour de lui et après sa retraite sportive, il a enchaîné en devenant un chanteur à succès. Une activité débordante pour l'homme de 62 ans, qui a malgré tout trouvé le moyen d'avoir une vie de famille très chargée puisqu'il est père de 5 enfants de 3 femmes différentes.

La première d'entre elles fut Cécilia Rodhe, une sculptrice et mannequin suédoise avec laquelle Yannick Noah a eu deux enfants, Joakim et Yelena. Son fils aîné est d'ailleurs devenu, comme lui, une immense star du sport, mais dans le basket cette fois-ci. Un garçon qui a principalement grandi à New York, où il a pu perfectionner son art du basket sur les fameux playground de la Grosse Pomme. Dans son livre Rencontres inoubliables - Vie privée, vie publique (Le Cherche-Midi, 2021), la journaliste Mireille Dumas a tenu à interroger l'ancien tennisman pour savoir quel genre de père il a pu être avec ses enfants. "Je suis un père copain, mais un père. Il y a des règles quand même", lâche-t-il en préambule.

Maintenant, je discute. J'essaie de les écouter

S'il a une image d'artiste très cool et à la bonne humeur communicative, Yannick Noah n'en reste pas moins un père soucieux du bon comportement de ses enfants. "Je me suis bagarré une fois avec Joakim. Je lui ai mis une tarte, il était déjà grand, mais pas aussi grand qu'il est aujourd'hui", confesse celui qui est retourné vivre au Cameroun depuis plusieurs années maintenant. Une anecdote assez surprenante quand on connaît le caractère plutôt apaisé du champion français, mais visiblement, il a beaucoup changé depuis. "Maintenant, je discute. J'essaie de les écouter. Et de leur donner la valeur de l'exemple, comme ma mère Marie‐Claire me l'a inculquée", assure-t-il. Un papa très occupé puisqu'il parcourt la planète pour voir ses enfants, qui sont tous dispersés entre les États-Unis et l'Europe !

Retrouvez Yannick Noah dans Noirs en France, le 19 mars 2023 à 20h55 sur France 5.