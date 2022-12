Yannick Noah en famille : ses enfants réunis pour un moment important, photo des retrouvailles avec son clan

Les retrouvailles ont été intenses ! Star du mythique Olympia parisien pour conclure une magnifique tournée 2022 (qui l'a mené partout en France), Yannick Noah a fait le show ce lundi devant le public parisien heureux de le revoir. Mais parmi la foule, trois personnes comptaient particulièrement pour lui : ses cadets, Eleejah (26 ans), Jenaye (25 ans) et Joalukas (18 ans), qui n'auraient loupé le show pour rien au monde !

Photographiés ensemble en coulisses ensuite, toute la famille avait l'air heureuse de se retrouver et a sûrement pu passer la fin de la soirée à fêter le succès de ce premier Olympia. Il faut dire qu'ils ne se voient qu'assez rarement : Joalukas vit à Paris avec sa mère, Isabelle Camus (qui a partagé la vie de Yannick Noah jusqu'en 2020), et les deux jeunes femmes sont mannequins et voyagent dans le monde entier.

Quant à Yannick Noah, il vit désormais au Cameroun une grande partie de l'année, dans son village d'enfance où il renoue avec ses racines. Alors pas question de louper des retrouvailles à Paris avec ses enfants ! Les aînés, Joakim (37 ans) et Yelena (35 ans), n'avaient pas fait le déplacement en revanche, et on les comprend : l'ex-basketteur vit avec sa femme, Laïs, entre Miami et le Brésil. Sa petite soeur, elle, a emménagé à Hawaï. Et cela fait un peu loin pour un concert !

Le clan Noah, soudé malgré les kilomètres

Mais pas d'inquiétude pour le clan Noah : même aux quatre coins du monde, ils parviennent toujours à se retrouver. Il y a quelques mois, l'ancien tennisman et ses enfants avaient pris des vacances ensemble en Jamaïque, où ils avaient pu renouer avec la nature. Et cet été, tout le clan s'était retrouvé pour un événement particulier : le mariage de Joakim Noah et de Laïs Ribeiro, au Brésil, où l'on avait pu voir l'amour fort entre eux.

Mais la famille n'était pas la seule venue encourager Yannick Noah : une grande partie du tennis français avait également fait le déplacement. Amélie Mauresmo, son amie depuis près de 20 ans, l'a même boostée sur Instagram d'un "Vamos frérot" amical. L'ancienne n°1 mondiale avait même fait le déplacement en famille, puisque quelques heures plus tôt, elle avait posté une photo de sa fille Ayla (5 ans) tirant une valise avec elle. Son fils aîné Aaron (7 ans), n'était en revanche pas mentionné et est peut-être resté dans le Sud-Ouest où vit la famille.

Parmi les autres anciens joueurs venus le soutenir, Pauline Parmentier avait fait le déplacement, tout comme Antoine Benneteau, désormais journaliste.