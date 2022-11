Yannick Noah : Le talent caché de son fils Joalukas dévoilé par sa fière maman, il sait de qui tenir !

Depuis le début des années 2000, Yannick Noah nageait en plein bonheur avec la réalisatrice et comédienne Isabelle Camus, fille du producteur Jean-Claude Camus. Une fonction qu'elle exerçait d'ailleurs elle-même sur la célèbre série Un gars, une fille. Mais il y a deux ans, en pleine pandémie mondiale avec l'émergence de la Covid-19, ils mettaient un terme à leur histoire, d'un commun accord.

"Nous étions en crise. Pour Yannick et moi, le confinement a été une épreuve psychologique. Un couple, pour qu'il fonctionne, il faut l'arroser. Mon homme idéal devra être fidèle, honnête, attentionné et drôle – comme Yannick l'était d'ailleurs. Si ça se trouve, lui et moi on se retrouvera un jour", confiait-elle au magazine Gala en décembre dernier.

"J'apprécie ma liberté... Quand il y a séparation, chacun est responsable du fait de ne pas avoir réussi à garder la flamme allumée. Mais là, c'est terminé. J'aime trop me réveiller le matin tout seul dans mon jardin. C'est trop bon", expliquait quant à lui le chanteur de 62 ans, toujours pour Gala, lui qui s'est désormais installé au Cameroun, le pays d'origine de son père.

Un fils talentueux

À noter qu'ils ont ensemble un fils, prénommé Joalukas et né en 2004. Cet été, Yannick Noah l'invitait d'ailleurs chez lui, en Afrique, alors que le grand blond aux yeux bleus profitait d'un voyage entre amis, au cours duquel il a eu notamment l'opportunité de rencontrer le président de la République Emmanuel Macron.

Ce mercredi 23 novembre, c'est sa mère Isabelle Camus qui a donné des nouvelles du jeune homme sur Instagram, en partageant une vidéo de lui en train de délivrer un show, guitare à la main, face à ses proches. "After match", commentait-elle, faisant ainsi référence à l'équipe de France de football qui affrontait l'Australie pour son premier match dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar (Victoire des bleus 4 buts à 1, ndlr).

Joalukas suivra t-il les traces de son papa en se lançant à son tour dans une carrière de musicien ? Affaire à suivre !